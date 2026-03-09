經典賽》澳洲狀元郎巴札納賽後崩潰痛哭 尼爾森坦言9上失誤太致命

巴札納。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲在今天經典賽C組預賽以2：7不敵南韓，無緣晉級8強複賽。澳洲主帥尼爾森（Dave Nilsson）賽後受訪表示：「既然輸了，說什麼都無法改變事實。」

澳洲的晉級條件就是擊敗南韓，或是失6分以下且輸球不能超過4分，比賽從一開始就被南韓隊掌控戰局，但澳洲隊仍努力追分，兩度將晉級條件拉回到手中，但9局上游擊手戴爾（Jarryd Dale）抓雙殺不成，卻出現暴傳，讓南韓隊攻佔一三壘，安賢民靠著高飛犧牲打，打回關鍵一分，讓南韓以7：2贏球確定晉級。

請繼續往下閱讀...

對此，澳洲主帥尼爾森表示，南韓打者積極攻擊，而自家投手群一直處於球數落後的不利狀況，這也讓比賽變得很難打。他也坦言，第9局的失誤真的很致命，如果當時能好好握住球，其實就不會發生那樣的情況。

本屆大賽表現亮眼的澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana），在確定淘汰後被拍到於板凳席久久無法動彈，並在置物間傷心落淚。尼爾森表示，巴札那在經典賽中展現了驚人的成長與天賦，攻守兩端都吸引了許多目光，雖然他現在很傷心，但他還非常年輕，未來擁有巨大的成長空間與無窮潛力。

尼爾森也透露，澳洲隊下一個目標就是2028年洛杉磯奧運，隨著經典賽結束，隊中部分老將將引退，澳洲隊將針對弱項進行戰力重組與強化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法