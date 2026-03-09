經典賽》南韓輸台灣仍奇蹟闖8強 李政厚：感覺運氣都在我們這邊...

李政厚。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓昨雖在延長賽不敵台灣，今在背水一戰以7：2擊敗澳洲，戲劇性晉級2026年經典賽複賽，過程高潮迭起，隊長李政厚今除打擊有建樹，守備更上演精采美技，在關鍵一戰挺身而出，他賽後如釋重負表示，「感覺運氣都站在我們這邊」。

李政厚今除有二壘安打演出，9局游擊方向強襲球先碰到投手手套，接著澳洲游擊手戴爾發生失誤，李政厚與原本的一壘跑者朴海旻都安全上壘，接下來安賢民高飛犧牲打送回三壘上的朴海旻，南韓進帳第7分。

請繼續往下閱讀...

李政厚坦言，那顆球確實有幸運成分，「如果那顆球被投手接到，真的不敢想像會怎樣，但一切就這麼剛好。」

除此之外，李政厚還在9局下上演精采滑接美技，接殺溫格羅夫（Rixon Wingrove）右外野方向飛球，守住巨大一分，他表示，「「我當時稍微把守備位置往中右外野移了一點，結果剛好讓我能接到那顆球。」

南韓今在背水一戰奇蹟晉級8強，身為隊長的李政厚提到，這場比賽很多運氣都在南韓隊這邊，但他也不忘把勝利歸功主投1.2局無失分、關門成功的23歲投手趙丙炫，「他雖然年紀輕，但守住這麼多局真的非常了不起，在巨大的壓力下完成比賽，會成長到另一個階段。」

南韓隊在2009年拿下亞軍後連續3屆無緣複賽，相隔17年再闖8強，李政厚有感而發表示，「9局最後一刻腦海閃過很多念頭，雖然過去有過遺憾的回憶，但更能感受到前輩們創造的韓國棒球歷史，以及即將書寫新時代的球員們所展現的力量。」

李政厚提到，比賽結束後跟近年國家隊班底金慧成、高祐錫聊了不少，很開心可以跟一起經歷過國家隊辛苦時期的戰友在這次攜手完成任務，對於接下來在邁阿密的目標，他說，「球員們只要能親身體驗大聯盟的環境，就能產生很大的動力，希望大家能親自感受MLB的球場設施和系統，讓更多韓國球員因此萌生挑戰大聯盟的想法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法