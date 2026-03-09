女足亞洲盃》備戰印度力拚8強！台灣隊長陳英惠強調團隊信心

台灣女足總帥查克摩爾（左起）、隊長陳英惠。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年女足亞洲盃在澳洲進行，台灣隊週二迎來小組賽壓軸戰，泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）賽前祭出搶勝令！隊長陳英惠則認為，信心來自於團隊合作及共同努力。

「印度是很有潛力的球隊，我們會一場一場去面對挑戰，最重要的是保持信心，專注在自己表現。」查克摩爾出席官方賽前記者會，直言恐將有番硬仗，尤其對方主力速度一流，而且身體對抗能力強，後衛群得特別注意，尤其全隊到不同城市參賽，需要克服長途移動，適應不同環境和天氣條件，甚至包括可能雨天作戰，「我們會考量各種臨場狀況，但最重要的目標就是全力爭取勝利。」

陳英惠表示，從南半球伯斯轉戰雪梨，她和隊友們先做好身體恢復，並且全心投入備戰，「 我們會依照教練團的戰術安排完成這場比賽，我的信心來自於整個團隊，明天我們要共同努力，好好享受在場上的每一刻。」

攸關明年女足世界盃門票的亞洲盃，台灣本屆小組賽和日本、越南、印度同在C組，雖然首役0：2敗給世界強權日本，關鍵第2戰蘇育萱頭錘破門，1：0首挫難纏的越南，戰績暫居分組第2，全隊移師雪梨對決2連敗的印度，有機會乘勝追擊直接搶搭8強列車。本屆共分3小組，各組前2名晉級，另擇優第3名2隊出線。

