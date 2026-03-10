經典賽》竟有酸民造謠台灣隊「打假球」 蔡其昌7字霸氣回應！

中職會長蔡其昌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年經典賽C組預賽落幕，台灣無緣晉級8強。這次經典賽台灣隊表現可圈可點，奮力拚搏的精神感動大批球迷，卻有人造謠台灣隊「打假球」，讓網路輿論炸鍋。中職會長蔡其昌為此出面發聲，表示要對惡意造謠者出手！

蔡其昌表示要對造謠者出手。（圖翻攝自Threads）

本屆經典賽，台灣隊遭遇不少挫折，先是李灝宇、「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）等強將因傷退賽，台灣隊長陳傑憲在首戰又挨了觸身球導致左手指骨裂，接連遭澳洲、日本完封。可在如此絕望的處境，台灣隊硬是逆勢前行，第三戰以14：0輕取捷克，創隊史在經典賽單場最多得分、最大差分勝2項紀錄；第四戰對陣韓國更是上演熱血漫畫劇情，雙方激戰至延長賽第10局，最終逆轉擊敗南韓。

雖然台灣沒能挺進複賽，但這支隊伍始終沒有放棄的拚戰精神，無疑讓許多球迷感動不已。但9日卻有酸民在臉書社團《爆政公社公開版》發文，稱「WBC中華隊承認打假球」、「WBC中華vs日本比數差太多作弊？AI說可能性很高」，有鄉民截圖分享到Threads上，引發熱烈討論，不少網友Tag蔡其昌，呼籲提告處理，不能姑息這些人惡意造謠。

同日，蔡其昌現身留言：「已經轉給刑事局」。網友們紛紛表示，「支持提告，絕不姑息！會長加油！」、「感謝會長！不能縱容這些亂造謠的」、「這個不能輕輕放過，對我們代表台灣出賽的選手是極大的侮辱與諷刺」、「支持提告，這已經嚴重傷害形象了」、「平台沒處理，也要一起告。想看看那些公社背後是什麼？」、「會長，請務必要官宣此為假消息，不然會資訊戰擴散出去」、「會長一定要好好保護我們的中華英雄，讓網路酸民知道詆毀別人名譽的代價」。

