經典賽》帶著最完美的贏球句點結束 陳冠宇宣布從國家隊引退

2026/03/10 01:01

陳冠宇（本報資料照）陳冠宇（本報資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為陣中唯一參加3屆經典賽的老大哥，35歲左投陳冠宇於昨（9日）深夜發長文宣布自己從國家隊引退，感性寫下：「我很開心也很滿足，謝謝你們的努力，讓我可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊。」

陳冠宇是本屆台灣隊陣中唯一經典賽和12強兩大國際賽的三朝元老，從2019年12強賽到2023年經典賽，再到2024年12強賽，他總計出賽14場共投12局只被敲出4支安打，飆出18次三振失1分，防禦率僅0.75。原本這次陳冠宇婉拒參賽，想把機會讓給年輕後輩，但在台灣隊總教練曾豪駒的再三邀約下，他決定再披一次國家隊戰袍，卻也意外成為本屆唯一未上場的台灣球員，對此他表示：「沒有上場是因為隊友很出色。」

台灣隊在8日於延長賽10局5：4擊敗宿敵南韓隊，陳冠宇賽後也被捕捉到感動拭淚的畫面，他更選擇在昨晚南韓隊以7：2擊敗澳洲隊、台灣隊確定無緣晉級後，在社群媒體發長文向外界公布自己將結束打了20年的台灣隊。台灣隊長陳傑憲也留言表示：「感謝台灣有你」，並附上愛心符號。

以下為陳冠宇的全文：

2026的經典賽 穿上對自己象徵意義也從來沒有穿過的號碼搭上正選名單的最後幾個位子一起與學弟前進世界棒球等級最高的賽事，與一群未來之星的學弟們相處也是我一直很期待的！

柏毓對於每件事的侃侃而談，莊陳的沉穩內斂的性格，大沙有條有理邏輯清楚的思維，維恩表面很搞笑但內心帶著絕對要贏過人家的心，若熙不疾不徐的讓每件事物都看起來變得很簡單，美美在我眼中他不是怪人而是更知道他需要的是什麼而去徹底實現自己目標的人，峻瑋還會安撫我在比賽中不要這麼緊張，的確我真的覺得你超重要，易磊跟我一樣很愛哭的學弟也是最有禮貌的學弟，詩翔原本以為很安靜卻有E人的談吐是非常真誠的個性的學弟，峻岳過往表現就一直讓人放心直到這次又看到你更成長了，也謝謝你一直打來盧我來跟你打中華隊一起拚戰

這次在跟古林聊天每一句都能感受你的溫柔與笑容 在有一天比賽中古林問我說：學長好佩服你怎麼可以堅持打這麼多次中華隊？光一次就讓我感受到那種背在身上喘不過氣的感覺壓力真的在過程中是緊繃的

這件有球衣穿上去很驕傲但也充滿了重量，承載了所有棒球人的夢想、全台灣人民的力量去與其他國家爭取最高榮譽光這件事就很值得驕傲。這次與一群新學弟們還有老戰友們張奕念庭智爲凱威阿坤傑憲晨威的經典賽，我很開心也很滿足謝謝你們的努力讓我國際賽最後一場比賽可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊，未來看到有這群學弟可以很放心的告訴大家：

他們的故事會持續走下去表現也會讓我們一直感到驕傲。謝謝你們致我打了20年的中華隊

