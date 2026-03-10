自由電子報
經典賽》「讓台灣球迷感到驕傲的勝利」力克南韓寫歷史 辜仲諒宴請台灣英雄

2026/03/10 01:04

辜仲諒宴請台灣隊吃燒肉（棒協提供）辜仲諒宴請台灣隊吃燒肉（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊在經典賽舞台擊敗南韓隊，寫下台灣棒球歷史重要一頁，棒協理事長辜仲諒表示：「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」昨（9日）更宴請台灣英雄，慰勞他們為國爭光。

辜仲諒指出，本屆賽事台灣隊在前兩戰落敗後，全隊並未氣餒，先擊敗捷克隊穩住陣腳，接著在關鍵戰役迎戰南韓，整場比賽攻防節奏緊湊、張力十足，台灣隊展現強大的拚戰意志，堪稱台灣棒球史上令人難忘的經典戰役之一，「看到球員們每一球、每一個打席都全力以赴，那種拚戰精神真的非常感動。大家都盡了全力，每一位球員、教練團與工作人員都非常辛苦，也值得所有人的掌聲。」

棒協理事長辜仲諒為台灣英雄打氣。（棒協提供）棒協理事長辜仲諒為台灣英雄打氣。（棒協提供）

本屆賽事期間，辜仲諒持續到場為台灣隊加油，見證球隊一路拚戰到關鍵勝利。他表示，擊敗南韓不只是比分上的突破，更象徵台灣棒球在國際舞台上的自信與尊嚴。

為感謝全體台灣隊成員的努力與付出，辜仲諒也宴請全隊前往東京上野知名燒肉店「肉屋の台所」用餐，慰勞大家的辛勞，讓球員與教練團在緊張賽程後能稍作放鬆、凝聚團隊士氣。

辜仲諒表示，這場勝利屬於整個團隊，也屬於所有支持國家隊的台灣球迷。他期盼這場經典之戰能成為台灣棒球新的里程碑，讓世界再次看見台灣棒球的實力與韌性。

辜仲諒（右）和費爾柴德擊拳。（棒協提供）辜仲諒（右）和費爾柴德擊拳。（棒協提供）

