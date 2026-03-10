經典賽》台灣當家四番張育成感性發文 「無緣晉級但寫下屬於台灣的熱血故事」

張育成。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕WBC經典賽C組最後由日本、南韓出線，晉級8強，台灣遭到淘汰，當家四番張育成也在社群媒體感性發文，感謝球迷的加油，他都放在心裡，接下來大家都要回到各自母隊，回到自己崗位繼續努力，跟球迷約好場上見。

張育成除了在南韓砲轟柳賢振，對日本之戰他敲出團隊唯一1支安打，讓台灣隊免於遭無安打比賽，首戰對澳洲，第3戰對捷克他都有貢獻安打，連4戰敲安，總計15打數敲6安高居全隊第一，打擊率4成、上壘率4成48，長打率6成，稱職扛起國家隊4棒重任。

在台灣隊預賽以2勝2負作收後，確定無緣前進邁阿密打8強，全隊將於今晚搭機返台，預計午夜00：15分返抵桃園機場第二航廈，在短暫休息後又要為職棒新球季備戰。

張育成也在經典賽後發文，「2026 經典賽告一個段落了，謝謝所有球迷朋友的支持，謝謝教練團與辛苦的後勤團隊，也謝謝一路陪伴我的最強後盾，雖然這次無緣晉級，但我們一起寫下了一段屬於台灣、屬於彼此的熱血故事。每一聲吶喊，每一聲加油，我們都聽見了，也都放在心裡！接下來大家要回到各自的母球隊，回到自己的崗位。2026 賽季，我們繼續努力。球場上見。我愛你們。」

