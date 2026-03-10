經典賽》追分不成還出現球員嗆教練「大場面」 巴拿馬輸哥倫比亞遭淘汰

巴拿馬。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哥倫比亞今天在世界棒球經典賽A組預賽，靠著6局上一口氣灌進4分，奠定勝基，終場4：3力退巴拿馬，本屆首勝到手，而巴拿馬最後追分階段還出現「內鬨」。

哥倫比亞在此仗比賽之前就吞下3連敗，提前淘汰，今天面對巴拿馬在6局上發動攻勢，先靠著狄亞茲（Jordan Diaz）的高飛犧牲打打下第1分，接著羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）敲出帶有2分打點的安打，維羅金（Daniel Vellojin）敲安再下一城，單局打下4分。

巴拿馬在6局下打回1分還以顏色，8局下在拉莫斯（Jose Ramos）和貝斯安考特（Christian Bethancourt）連續安打再添2分，9局下展開最後反撲，提加達（Rubén Tejada）敲安讓追平分站上一壘，但最後兩打席都遭到三振，無功而返，以1分差吞敗，和哥倫比亞戰績同為1勝3負，確定淘汰。

值得一提的是，阿拉烏茲（Jonathan Arauz）在9局下率先上場打擊，敲出內野滾地球出局，下場後被捕捉到他與巴拿馬教練馬約加（Jose Mayorga）起衝突，其他人都趕快上前將人拉開，才避免出現「大場面」，賽後馬約加被問到此事也不願多談，「這是隊內的事，就留在球隊。」

Panama pinch-hitter Jonathan Arauz had to be held back during an altercation with manager José Mayorga while they were down one in the ninth inning and facing elimination



A former Red Sox, Orioles and Mets infielder, Arauz got just one start and five at bats in this WBC pic.twitter.com/jhgdbSj91X — Jomboy Media （@JomboyMedia） March 9, 2026

哥倫比亞投手艾爾梅達（Adrian Almeida）先發4局沒被敲安，送出3次三振，團隊整場比賽共動用8名投手輪番上陣守下勝利，打擊方面，雖只敲出4安，不如巴拿馬的7安，但有效串聯攻勢，成為贏球關鍵。

