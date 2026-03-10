自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》追分不成還出現球員嗆教練「大場面」 巴拿馬輸哥倫比亞遭淘汰

2026/03/10 08:13

巴拿馬。（法新社）巴拿馬。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哥倫比亞今天在世界棒球經典賽A組預賽，靠著6局上一口氣灌進4分，奠定勝基，終場4：3力退巴拿馬，本屆首勝到手，而巴拿馬最後追分階段還出現「內鬨」。

哥倫比亞在此仗比賽之前就吞下3連敗，提前淘汰，今天面對巴拿馬在6局上發動攻勢，先靠著狄亞茲（Jordan Diaz）的高飛犧牲打打下第1分，接著羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）敲出帶有2分打點的安打，維羅金（Daniel Vellojin）敲安再下一城，單局打下4分。

巴拿馬在6局下打回1分還以顏色，8局下在拉莫斯（Jose Ramos）和貝斯安考特（Christian Bethancourt）連續安打再添2分，9局下展開最後反撲，提加達（Rubén Tejada）敲安讓追平分站上一壘，但最後兩打席都遭到三振，無功而返，以1分差吞敗，和哥倫比亞戰績同為1勝3負，確定淘汰。

值得一提的是，阿拉烏茲（Jonathan Arauz）在9局下率先上場打擊，敲出內野滾地球出局，下場後被捕捉到他與巴拿馬教練馬約加（Jose Mayorga）起衝突，其他人都趕快上前將人拉開，才避免出現「大場面」，賽後馬約加被問到此事也不願多談，「這是隊內的事，就留在球隊。」

哥倫比亞投手艾爾梅達（Adrian Almeida）先發4局沒被敲安，送出3次三振，團隊整場比賽共動用8名投手輪番上陣守下勝利，打擊方面，雖只敲出4安，不如巴拿馬的7安，但有效串聯攻勢，成為贏球關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中