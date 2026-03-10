MLB》「很樂意成為這裡的一份子」費城人左投獲5年延長合約

盧薩多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，費城費城人與當家左投盧薩多（Jesús Luzardo）簽下一紙5年1.35億美元的延長合約（約新台幣42.9億元），新球季將持續為費城人效力。

費城人在前年球季結束後，與馬林魚透過交易延攬魯薩多，上個球季他也繳出亮眼表現，整年32場出賽，183.2局送出216次三振，拿下15勝7敗，防禦率3.92，ERA+112，獨立防禦率（FIP）更是出色的2.90，在塞揚獎票選中排名第7。

目前28歲的盧薩多，在完成今年球季後就能獲得自由球員身份，不過他選擇在這個時間與球團簽訂一份年限到2031年的延長合約，而這份合約將從明年球季起生效，他曾在去年12月接受訪問，坦言很樂意長期成為費城的一份子，「去年我有一段很美好的時光，我非常喜歡這個球團以及休息室的氛圍。」

此外海曼的消息也指出，盧薩多的每年平均薪資（AAV）來到2700萬美元，在左投手中與勇士塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）並列第5高，僅次於瓦德茲（Framber Valdez）、史奈爾（Blake Snell）、克羅切（Garrett Crochet）與佛里德（Max Fried）。

