體育 即時新聞

林家正當兵照曝光！網友曝軍中趣事：被棒球世界冠軍拿躲避球KO

2026/03/10 11:20

有網友分享「被林家正拍肩的記憶」，透露過去與林家正一起當兵的經歷，網友除了貼出「新訓退伍大合照」，還透露曾被林家正用躲避球K過，逗趣內容引發網友迴響。（圖擷自threads）有網友分享「被林家正拍肩的記憶」，透露過去與林家正一起當兵的經歷，網友除了貼出「新訓退伍大合照」，還透露曾被林家正用躲避球K過，逗趣內容引發網友迴響。（圖擷自threads）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽C組預賽，台灣隊和南韓隊於8日在關鍵一戰展現韌性，延長賽5:4取得經典賽史雙方對戰首勝，讓許多球迷都激動落淚。在社群上則有網友分享「被林家正拍肩的記憶」，透露過去與林家正一起當兵的經歷，網友除了貼出「新訓退伍大合照」，還透露曾被林家正用躲避球K過，網友直呼「那個根本不是球，是鐵塊吧」，逗趣內容引發網友迴響，同時也發現排球國手吳宗軒跟他們也是同梯。

有網友以「被林家正拍肩的記憶」為題在threads發文指出，「team taiwan可惜未能進入經典賽八強。感到遺憾之餘，分享一個關於捕手林家正的小故事，當作我脆的第一篇文」。

網友表示，在預賽中有一幕，林家正因為投手投的比較高，差點打到主審，而跟主審拍肩示意抱歉的一幕，讓他想起7年前的回憶。

網友說明，時間回到2019年，成功嶺，那天是義務役報到的日子。大家一群光頭坐在中山堂，彼此都還不認識，當時連長走了進來：「林家正在哪裡？」這時候一位身材高壯的人站了起來。

連長表示，「來我跟大家介紹一下，這位是旅美棒球選手林家正，他可是未來台灣棒球界的菁英，目前在小聯盟，相信未來會站上大聯盟的！」大家紛紛熱烈鼓掌。不過當時原PO其實還不知道林家正這個人物。

網友分享，林家正非常喜歡笑，而且很親民，沒有國手的架子（順帶一提，我們那梯裡面非常多國手）所以大家都喜歡找他聊天。還記得有一幕很好笑，大家在掃地，班長走過去問林家正「你是怎麼練的那麼壯的？」想起來還是覺得很好笑，確實林家正的體格比連上的任何一位長官都要好，又高又壯。

網友提到，有一天連上讓我們做班對抗，打躲避球，好啊班長，竟然疑似私心，故意在外場都把球傳給林家正，然後他就直接連續K掉了快一整個班的人，誰都接不住那個球。網友直言，那個根本不是球，是鐵塊吧，是被打到會很痛的那種，尤其林家正沒在手軟的，打到人會「ㄅㄥˋ」的那種聲音，每次有人出局，場邊就會傳來歡呼。

網友表示，對，我就是被林家正打出局的，真的超痛的，不過也算解鎖人生成就：被棒球世界冠軍拿躲避球KO。直到中場休息，林家正走過來，拍了拍我的肩說「沒事吧！兄弟！」我說：「沒事，我該慶幸這顆不是棒球」。其他被打出局的人林家正也都悉數關心了一下。

網友強調，「你各位知道為什麼林家正拍我肩的這一下，我會記得那麼清楚嗎？因為那一下拍他媽超大力啊啊啊啊啊，欸不是，我到現在還記得那個痛」。

網友指出，後來的日子，林家正都在最高人氣中度過，結束兵役後，回到美國繼續他的棒球生涯，直到五年後，12強冠軍，才逐漸讓台灣民眾認識。

網友也直言，當兵真的是很棒的回憶，認識了很多人，也認識到這麼一位厲害的世界冠軍。該文發出後引發其他網友迴響，紛紛留言直呼「太酷了…你是被家正用躲避球打過的人」、「居然能在脆上看到我心目中的師爺大將軍的光頭服役照」、「快笑死他的眉毛也太有辨識度」、「終於發現新訓退伍大合照的功能了」、「長年旅外竟然還有服兵役，令人尊敬」、「他有在台灣服完兵役，更尊敬了！」

也有網友提到「右上角的人怎麼有點像吳宗軒（排球國手）」，對此原PO也透露「確實是右上角那位是男排國手吳宗軒，只是這篇是分享林家正，我就沒有提到吳宗軒了，他也是很酷的人」、「林家正和吳宗軒的中間那位是我的好友（當兵認識的），他的身高有178公分，但看起來凹進去一個洞，超好笑」。

