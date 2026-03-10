自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》砲轟台灣的柏金斯 分享當朝9晚5的會計事務所顧問如何訓練

2026/03/10 09:04

澳洲隊捕手柏金斯。（資料照，美聯社）澳洲隊捕手柏金斯。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕砲轟台灣隊的澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins），在之後對上日本的比賽也有關鍵表現，但其實在球員身分之外，他還在知名會計師事務所「勤業眾信（Deloitte）」擔任諮詢顧問，他也分享自己是如何在朝九晚五的工作之餘，還能成為一名站在世界舞台的棒球員。

31歲的柏金斯在小聯盟打了6個賽季，目前效力澳洲職棒（ABL）布里斯本強盜隊，他在接受日本媒體《The Answer》採訪時表示：「我通常是從上午9點到下午5點工作，會根據賽程請假，但賽季中仍會繼續工作，即使如此，我還是會抽出時間完成訓練，並兼顧家庭生活。」他也感謝公司能夠體諒他，「讓現在的我能以棒球員的身分，在這兩週以棒球員的身分站在世界棒球頂尖舞台。」

談到如何在工作、棒球之間取得平衡，柏金斯提到，「最重要的是太太的支持，還有出自於內心『想繼續比賽』的決心，其實要兼顧這兩項真的很難，但為國而戰成為最大動力。」他分享，棒球是一項充滿挑戰的運動，而且總有無限的進步空間，不可能做到完美，所以更要持續努力才行。

柏金斯在本屆經典賽表現讓人驚艷，首戰對台灣轟出兩分砲，之後對日本時也在面對大谷翔平的危機中，精準牽制二壘讓牧秀悟出局，用每一次的精采表現，證明自己夠格穿上國家隊戰袍，他還會指著胸前「Australia」的國家字樣，「每次代表國家出賽，總會讓我情緒高漲，那是一種為國家而戰的情緒和驕傲的心情。」

