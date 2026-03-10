經典賽》迎戰捷克助台灣奪本屆首勝 莊陳仲敖好表現獲新秀專家點名

莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網新秀專家溫里布（Ben Weinrib）撰文盤點在世界棒球經典賽繳出好表現的各隊農場新秀，其中效力運動家、排行農場第27名的旅美好手莊陳仲敖也被納入其中。

莊陳仲敖在本屆經典賽對上捷克掛帥先發，一上場雖被敲出長打且投出保送，但單局狂飆3次三振化解得點圈有人的失分危機，2局下半也以三振開局讓對手分數持續掛0，3下在連續解決兩個人次後，面對克魯普（Marek Chlup）丟出觸身球保送，隨後教練團選擇更換投手，莊陳的任務也到此告一段落。

請繼續往下閱讀...

該場比賽莊陳仲敖主投2.2局，用球數55球中有39顆好球，僅被敲出2支安打沒有失分，只有1球被打出強勁擊球並製造9次揮空，送出4次三振與1次保送，最快球速上看94.8英里（約152.6公里），幫助台灣拿下本屆賽會首勝。

除了莊陳以外，包括阿洛尤（Michael Arroyo）、巴札納（Travis Bazzana）、凱西（Owen Caissie）、福德（Harry Ford）等百大新秀榜中的大物都有入選，此外像是年僅17歲的康崔拉斯（Joseph Contreras）在賽會對上美國初生之犢不畏虎的表現也被溫里布所看見。

Chen Zhong-Ao Zhuang against Team Czechia:



2.2 IP | 2 H | 0 R | 0 ER | 1 BB | 4 SO#WorldBaseballClassic

pic.twitter.com/w82ODZ1xUq — Milb Central （@milb_central） March 7, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法