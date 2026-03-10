超Chill！捷克隊經典賽爽玩日本 昔遊台灣迷因照再度瘋傳

經典賽開打前，捷克隊在東京巨蛋外的遊樂場玩得不亦樂乎。（本報合成，擷取自自@baseballczech/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年WBC世界棒球經典賽C組賽事進入尾聲，捷克將在今（10）日對上強敵日本隊，不僅看不出絲毫緊張，反而被捕捉到在東京各處悠哉觀光。隊員們在東京巨蛋旁的遊樂園大玩海盜船、在摩天輪上狂飆卡拉 OK，甚至還有台灣球迷在河口湖與他們「偶遇」，讓大批網友笑稱：「這哪是打經典賽，根本是公司員工旅遊吧！」

2024年捷克隊來台交流賽時，與總統賴清德合影，還在台北拍攝一系列迷因感十足的照片。（本報合成，擷取自@baseballczech/IG）

目前捷克隊在小組賽雖苦吞3敗，但他們豁達的競技態度卻意外圈粉無數。捷克隊長穆席克（Martin Muzik）日前在受訪時笑稱，如果無法前進邁阿密複賽，那他的下一個目標就是「前進京都」，展現對日本文化深厚的喜愛。而在開賽前，捷克隊員們已先前往東京巨蛋附近的遊樂園，不僅爽玩海盜船，還在摩天輪上大唱卡拉OK。

除此之外，由於捷克隊在8日、9日皆無賽事，網路上甚至台灣球迷稱在河口湖巧遇捷克隊選手，透露他們的精神狀態極佳，不禁讓其他網友笑稱，捷克隊遠赴日本參加經典賽根本是在參加員旅，並湧入其官方社群留言大讚「捷克隊從教練到球員都很討喜」、「你們真的好可愛」。

有趣的是，有網友翻出2024年11月捷克隊來台灣比賽，儘管當時受到颱風影響，他們仍把握時間到處觀光，不僅跟總統賴清德趣味合影，還在台北街頭拍攝一系列既「台灣感性」又充滿迷因感的照片，包括選手疑似跟路人女騎士借機車拍攝球員雙載照，以及穿著雨衣探索台北，還有在公園玩溜滑梯的有趣畫面。

這份跨國友誼在本次WBC期間也持續升溫，捷克隊官方IG不僅特地PO文感謝台灣粉絲在東蛋的熱情支持，更在昨（9）日釋出消息：台灣「Team Taiwan U23」將於今年7月5日至8日前往捷克首都布拉格，參加「布拉格棒球週」友誼賽。

