體育 網球

網球》艾卡拉茲能挑戰他超狂開季連勝紀錄 喬科維奇指出原因

2026/03/10 09:56

喬科維奇晉級16強。（法新社）喬科維奇晉級16強。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 喬科維奇（Novak Djokovic）今天在印地安泉大師賽以6：4、1：6、6：4擊敗美國對手科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），挺進男單16強，賽後被問到艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）是否有機會挑戰他的超狂開季連勝紀錄，喬帥也大方表示：「他可以！」

喬科維奇曾在2011年締造開季41連勝，期間多次擊敗費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal），而外界認為目前打下13連勝的艾卡拉茲有機會延續勢頭，朝這項難得成就邁進。儘管自己的紀錄將被挑戰，喬帥不假思索地說：「他能做到，因為他具備所有條件，包括技術以及適應不同場地的能力，他這些年也展現出越來越成熟的體能和恢復能力。」

談到艾卡拉茲衝擊紀錄的關鍵，喬科維奇說：「他要保持身體健康，他如果能保持身體健康，因為他太出色，所以他可以贏得任何他參加的比賽，而且他在如此輕的年紀，就為這項運動創造一些歷史性成就，這很困難，而且你也知道，當你不斷贏得比賽，在乘風破浪的時候，你會不想離開那股浪潮，你會想要盡可能的待在那股浪潮上，因為你的自信心高漲。」

喬科維奇今天費了番手腳才解決科瓦切維奇，他說：「我們說同樣的語言，他的家人是塞爾維亞人，他擁有很好的天賦，而且還是單手反拍好手，這在現代網球已經很稀有，今天他的發球很好，想要破發真的很難。」科瓦切維奇全場發出16記愛司球，但喬科維奇靠著第三盤最後第10局的關鍵破發，成功拿下勝利。

