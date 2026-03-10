自由電子報
NBA》生涯2.9萬分成史上第9人！「大鬍子」哈登率騎士攻破七六人

2026/03/10 11:10

哈登今天攻下21分，還達成生涯29000分里程碑。（路透）哈登今天攻下21分，還達成生涯29000分里程碑。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天擔任主場迎戰七六人的騎士，靠著「大鬍子」哈登（James Harden）拿下全場最高21分並達成生涯29000分的里程碑，幫助球隊以115：101收下勝利，近4場比賽拿下3勝。

七六人本場比賽因馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與艾奇康（VJ Edgecombe）各別因右手指扭傷、右側腹斜肌拉傷、聯盟禁賽與腰部挫傷缺陣。

不過比賽一開始七六人仍是領先的一方，直到騎士靠著施洛德（Dennis Schröder）、泰森（Jaylon Tyson）與艾利斯（Keon Ellis）聯手得分，在該節結束前逆轉搶下領先優勢。

進入到次節，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）與艾利斯接管比賽，雙方皆砍下11分，其中艾利斯4投3中全是三分球，助隊以雙位數分差持續領先。

易籃後，騎士在哈登帶領下團隊在第3節砍進6記三分，依舊保持火力輸出，甚至一度將分差拉開至25分，雖然末節七六人找回手感，但最終仍因差距過大無法逆轉比賽，讓騎士拿下勝利。

哈登本場比賽攻下21分為全場最高，其中在第1節剩餘時間4分3秒時獲得兩罰機會，第2顆罰球投進後，正式將他的生涯總得分推進到29000分，成為NBA史上第9位達成此壯舉的球員。

除了哈登以外，板凳出發的艾利斯緊隨其後得到19分，米契爾與莫布里（Evan Mobley）分別挹注17分6助攻與15分8籃板；七六人部分，今天只有3人得分上雙，葛林姆斯（Quentin Grimes）拿到全隊最多的17分，愛德華茲（Justin Edwards）14分入袋，佩恩（Cameron Payne）則是12分。

