經典賽》低調自費赴日觀賽有原因 卓榮泰：想關心陳傑憲傷勢

〔記者粘藐云／台北報導〕行政院長卓榮泰上週低調自費飛往日本東京觀看台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）的賽事，今天他在出席立法院會備詢時，被立委莊瑞雄再次問到為何選擇自費出國？卓榮泰表示，他最想做的事情是想去看看隊長陳傑憲傷勢，而不用公費也是不希望遭到質疑。

卓榮泰7日上午低調前往日本觀賞經典賽預賽台灣與捷克隊比賽，當天晚間返台，行程曝光後引發外界議論，在野黨質疑，卓榮泰是否用公費走私人行程。

今天卓榮泰赴立法院備詢，綠營立委莊瑞雄再次提到相關問題，他認為，即便是私人行程，但行政院長是國家最高行政首長，維安、交通安排都有制度規範，他以前總統馬英九為例，卸任元首安全也是要維護安全，哪怕是不同政黨，都要處理好維安的安排。他也好奇，為何卓榮泰決定自費出國？

卓榮泰說：「除了看國家隊比賽，我決定去之後，其實最想做的事情是去看台灣隊長陳傑憲傷勢，我知道他第一場受傷後就不能下場，但到了現場，礙於他們還在進行訓練，我沒有去打擾他們，但這確實這是我最大期待，想慰問台灣隊長。」

至於自費這個決定，卓榮泰表示，立法院尚未通過行政預算、大幅刪除預算，若使用公費問題更大，外界會質疑，沒有這筆預算，為何用公費走私人行程，「當然會有這種質疑，當初決定通過程序後，我一定要自費前往，不讓立法院挑這個毛病，所有單據都在我手上，我都沒有報公帳，包含門票，我是一張一張去委託棒協買下來，安全人員跟我去，我只有3個隨扈，其他都是工作人員，隨扈費用都是我出的。」

不過，莊瑞雄仍認為，卓榮泰此舉是破壞原有慣例，但卓榮泰無奈回應，「我就是在被破壞的預算體制下做這件事情。」另外，莊瑞雄提到，卓榮泰赴日，這對於台灣的外交是重大突破。外交部長林佳龍認為，「雖然性質是私人行程，這在國際上都會有一定解讀，我們予以尊重。」

莊瑞雄最後不忘提到，希望台灣職籃能加把勁，「若下半年的國際賽我們打好一點，希望你也能來看一下。」

