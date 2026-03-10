經典賽》不爽被說「控分」 韓媒：台灣覺得不公平對澳洲就該贏球

南韓隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕文保景昨在9局上站著不動被三振，將比分凍結在7：2，最終南韓就以這個比數擊敗澳洲，取得本屆經典賽8強門票，也一舉粉碎台灣晉級美夢，賽後台灣球迷不滿南韓的「控分」之舉，也有台媒報導此事，而韓媒也發文回擊，並引用網友的話，「如果覺得不公平，台灣對澳洲就該贏球。」

南韓昨天與澳洲的比賽結果攸關台灣能否晉級，南韓至少得8分，澳洲也得至少拿3分，但最後的南韓8：3擊敗澳洲的夢幻劇本並未上演，而此仗上演單場3安猛打賞的重砲手文保景在9局上直接被三振的景象，注定台灣無法晉級，讓台灣球迷質疑是在控分，也有台灣媒體引用網友發文報導。

請繼續往下閱讀...

面對鋪天蓋地的質疑聲浪，南韓媒體《NoCut News》文章開頭第一句就寫上：「如果覺得受到不公平對待，為何不自己贏澳洲」最後還附上南韓網友留言，「為何對澳洲不少丟1分」、「如果我們這麼會控分，那已經拿到分組第一了。」

該文指出，台灣似乎將預賽慘遭淘汰的沮喪之情發洩在南韓球員身上，許多台灣球迷湧入文保景的社群媒體帳號留下人身攻擊的惡意評論。

台灣隊首戰遭澳洲0：3完封，前天廝殺10局以5：4扳倒南韓，本屆預賽與南韓、澳洲同為2勝2負，最後比較比3隊的對戰失分率，南韓以最低失分率晉級8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法