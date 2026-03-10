自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》不爽被說「控分」 韓媒：台灣覺得不公平對澳洲就該贏球

2026/03/10 10:47

南韓隊。（資料照，美聯社）南韓隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕文保景昨在9局上站著不動被三振，將比分凍結在7：2，最終南韓就以這個比數擊敗澳洲，取得本屆經典賽8強門票，也一舉粉碎台灣晉級美夢，賽後台灣球迷不滿南韓的「控分」之舉，也有台媒報導此事，而韓媒也發文回擊，並引用網友的話，「如果覺得不公平，台灣對澳洲就該贏球。」

南韓昨天與澳洲的比賽結果攸關台灣能否晉級，南韓至少得8分，澳洲也得至少拿3分，但最後的南韓8：3擊敗澳洲的夢幻劇本並未上演，而此仗上演單場3安猛打賞的重砲手文保景在9局上直接被三振的景象，注定台灣無法晉級，讓台灣球迷質疑是在控分，也有台灣媒體引用網友發文報導。

面對鋪天蓋地的質疑聲浪，南韓媒體《NoCut News》文章開頭第一句就寫上：「如果覺得受到不公平對待，為何不自己贏澳洲」最後還附上南韓網友留言，「為何對澳洲不少丟1分」、「如果我們這麼會控分，那已經拿到分組第一了。」

該文指出，台灣似乎將預賽慘遭淘汰的沮喪之情發洩在南韓球員身上，許多台灣球迷湧入文保景的社群媒體帳號留下人身攻擊的惡意評論。

台灣隊首戰遭澳洲0：3完封，前天廝殺10局以5：4扳倒南韓，本屆預賽與南韓、澳洲同為2勝2負，最後比較比3隊的對戰失分率，南韓以最低失分率晉級8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中