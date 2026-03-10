經典賽》輸台灣敲響警鐘！南韓驚險晉級 韓媒：真正強隊不用算數學

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨以7：2擊敗澳洲，驚險晉級8強，雖然全隊上下振奮不已，但韓媒《Mania Times》撰文指出，輸給台灣一事絕不能輕易帶過。

南韓前天打到延長賽不敵台灣，吞下WBC賽史對台首敗，韓媒表示：「近年在國際賽事中，台灣棒球所展現的成長，已經很難再稱之為『爆冷』或『意外』，對韓國取得的勝利並非偶然，而是他們長時間付出汗水換來的成果，同時這場勝利也敲響了韓國棒球的警鐘。」

文中直言，雖然韓國歷經千辛萬苦闖進八強，但輸給台灣一事絕不能輕易帶過，「近來韓國面對台灣屢屢吞敗，如今的台灣已不再是挑戰者，而是韓國必須時刻保持警惕的競爭對手。」

昨天比賽攸關台韓澳三方命運，南韓必須以至少5分差、且失分不超過2分擊敗澳洲，才能晉級，在如此嚴苛的條件下，南韓正好以7：2的比分勝出，奇蹟出線。對此韓媒也有話說，表示真正強大的球隊不需要拿著計算機算數學，而是打出壓倒性的比賽內容，將命運掌握在自己手中。

韓媒提到，台灣持續成長，對韓國造成威脅，其實並非壞事，這可能成為最強烈的刺激，喚醒陷入安逸的韓國棒球，「台灣必須持續變強，只有這樣韓國棒球才不會鬆懈。台灣越強，韓國也必須改變，若不進化，就難以生存。」

