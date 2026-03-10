自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》輸台灣敲響警鐘！南韓驚險晉級 韓媒：真正強隊不用算數學

2026/03/10 11:14

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨以7：2擊敗澳洲，驚險晉級8強，雖然全隊上下振奮不已，但韓媒《Mania Times》撰文指出，輸給台灣一事絕不能輕易帶過。

南韓前天打到延長賽不敵台灣，吞下WBC賽史對台首敗，韓媒表示：「近年在國際賽事中，台灣棒球所展現的成長，已經很難再稱之為『爆冷』或『意外』，對韓國取得的勝利並非偶然，而是他們長時間付出汗水換來的成果，同時這場勝利也敲響了韓國棒球的警鐘。」

文中直言，雖然韓國歷經千辛萬苦闖進八強，但輸給台灣一事絕不能輕易帶過，「近來韓國面對台灣屢屢吞敗，如今的台灣已不再是挑戰者，而是韓國必須時刻保持警惕的競爭對手。」

昨天比賽攸關台韓澳三方命運，南韓必須以至少5分差、且失分不超過2分擊敗澳洲，才能晉級，在如此嚴苛的條件下，南韓正好以7：2的比分勝出，奇蹟出線。對此韓媒也有話說，表示真正強大的球隊不需要拿著計算機算數學，而是打出壓倒性的比賽內容，將命運掌握在自己手中。

韓媒提到，台灣持續成長，對韓國造成威脅，其實並非壞事，這可能成為最強烈的刺激，喚醒陷入安逸的韓國棒球，「台灣必須持續變強，只有這樣韓國棒球才不會鬆懈。台灣越強，韓國也必須改變，若不進化，就難以生存。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中