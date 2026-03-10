NBA》SGA準絕殺金塊 加碼追平連續20+歷史紀錄

SGA（2號）對金塊上演準絕殺。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭雷霆今天主場迎戰金塊，兩隊打到最後一刻才分勝負，最終雷霆靠著一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）準絕殺三分，以129比126贏下比賽。

前一戰扭傷腳踝的穆雷（Jamal Murray）今天照常出賽，先發五虎湊齊的金塊開賽打出優勢，戈登（Aaron Gordon）單節19分幫助球隊一度領先13分，不過雷霆用不到一節的時間就追上比數，第二節甚至反超到雙位數，兩隊一路鏖戰到最後時刻。

終場前13.9秒雷霆123比122領先，此時吉爾吉斯亞歷山大跳出來命中關鍵三分，將領先擴大到安全的4分，不料下一波金塊進攻時，約基奇（Nikola Jokic）命中三分，同時威廉斯（Jaylin Williams）卡位對穆雷犯規，穆雷加罰命中完成4分打，兩隊戰成平手。

雷霆最後一擊再度交給一哥SGA，他在瓊斯（Spencer Jones）防守下命中高難度三分，上演準絕殺氣走金塊。

此戰吉爾吉斯亞歷山大攻下35分，連續126場得分上20分，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）的聯盟最長紀錄。金塊方面，約基奇32分14籃板13助攻再度完成大三元，戈登23分、穆雷21分。

輸球後金塊戰績下滑至39勝26敗，目前暫居西部第6，與第7的太陽僅剩1.5場勝差，雷霆則是收下6連勝，繼續穩坐聯盟龍頭。

