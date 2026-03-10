自由電子報
高雄自由車選手金牌獎金「被均分」 蘇致榮：荒謬的常態

2026/03/10 11:03

高雄市自由車選手邱聖芯公路賽金牌獎金「被均分」，體育選手出身的蘇致榮痛批這是荒謬的常態。（記者王榮祥翻攝）高雄市自由車選手邱聖芯公路賽金牌獎金「被均分」，體育選手出身的蘇致榮痛批這是荒謬的常態。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市自由車選手邱聖芯公路賽金牌獎金「被均分」!引起各界議論；體育選手出身的民進黨高市議員參選人蘇致榮痛批制度不合理，形容是荒謬的常態，建議中央、地方都應檢討，別再讓選手為制度缺陷買單。

蘇致榮指出，台灣長期以來的運動獎勵制度多只針對「奪牌選手」與「一位教練」設計獎勵名額，但大家都知道，站上頒獎台從來不是一個人的武林，每面獎牌背後，從初期訓練計畫、技術指導，到後期體能訓練與後勤支援，往往是一整個專業教練團與團隊共同熬出來的成果。

然而在現行僵化制度下，只有一位教練能獲正式獎勵，其他實際流汗付出心力的教練與團隊成員卻被排除在外，久而久之體育圈甚至衍生出一種荒謬的常態，選手拚死拚活拿下榮耀後，必須從自己的獎金中分出一部分，來照顧整個教練團。

他認為這其實是一個非常不合理、也不公平的制度，選手在場上的拚搏值得肯定，但在背後支撐他們的教練團隊，付出同樣不可忽視，不該讓運動員在流汗流淚、享受榮耀後，還要為了如何分配獎金而感到為難，甚至自掏腰包來替制度的缺陷買單。

蘇致榮喊話體育政策應該與時俱進，呼籲中央體育部及各地方縣市政府，全面重新檢討並修正各級體育獎勵辦法，建立更合理、更符合現況的分配機制，讓在奪牌過程中實際付出的教練團與支援團隊，都能獲得制度性的實質肯定與應有的獎勵。

他強調，一面獎牌，從來不是一個人的成就，而是一整個團隊共同努力的結晶，應該讓制度跟上時代，讓真正努力的人都被看見，別讓選手買單。

高雄市自由車選手邱聖芯公路賽金牌獎金「被均分」，引起議論。（蘇致榮提供）高雄市自由車選手邱聖芯公路賽金牌獎金「被均分」，引起議論。（蘇致榮提供）

