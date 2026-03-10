自由車冠軍邱聖芯控教練獎金「被分配」 石明謹：簡單粗暴且不合理

高雄市自由車好手邱聖芯去年全運會締造3連霸，但不滿教練獎金在她不知情下，被均分給未參與她訓練的教練團。（高雄市運發局提供）

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市自由車金牌選手邱聖芯於2025年全國運動會勇奪公路賽冠軍，締造三連霸的優異紀錄。沒想到本應是榮耀時刻，卻爆出「教練獎金分配不公」的爭議。邱聖芯指控，她原本想將屬於教練的10萬元獎金分享給自己的教練，卻發現獎金在不知情下，竟被高雄市自由車委員會直接「均分」給代表隊名單中的教練團，其中甚至包含她比賽時完全沒見過面的人。對此，時事評論員石明謹批評，這種分配方式「粗暴簡單且明顯不合理」。

石明瑾在臉書發文分析，自由車選手邱聖芯得到全運會冠軍，得到的獎金通常分成選手本人與教練兩筆，但因邱聖芯的私人教練未入選本次高雄市代表隊教練團，委員會便逕自將這筆錢平分給所有帶隊教練。邱聖芯也在臉書貼文指控，自己曾傳訊息詢問獎金的問題，得到的回應不是已讀不回，就是完全不讀，甚至有人早就把她封鎖。

請繼續往下閱讀...

石明瑾認為，雖然帶隊教練有「苦勞」，但個人項目與團體項目（如棒球）性質完全不同，個人項目選手平時多靠專責教練訓練，比賽時與代表隊教練往來極少，若獎金給了完全沒貢獻、甚至沒到場的人，對選手而言極度不公平。不過他也提到，對教練團來說，雖然不是指導到每一位選手，但總是要花時間、精力帶隊去比賽，沒有功勞也有苦勞，不能說完全沒有貢獻，不然以後誰要帶隊，比賽輸了可能要被罵，贏了又單純是選手自己的功勞。

​

石明瑾進一步將教練分成三類：引領選手進入該項領域的「啟蒙教練」；平日實質訓練的「專責教練」，對選手的發展影響最大，以及執行教練，也被稱為是短期或是任務型教練，他們可能領隊出賽，負責各種後勤工作，還有臨場的戰術指導，有時候是平日就在訓練選手的教練，也可能素不相識，僅僅為了某項賽事帶隊。

​

石明瑾說，理論上這些教練都應該是「有功教練」，但是如前所述，不同的項目、不同的賽制、不同的選手，這些教練佔有的功勞比例，可能會是完全不同的。真正的關鍵點在於，是由誰來認定，或是評斷哪個教練的功勞有多大？一般都是由單項協會開會後，評斷貢獻度之後提報，這種方式過去也曾經產生過許多爭議，不只有邱聖芯而已。

​

石明瑾強調，這次產生問題的主因是，高雄市自由車協會，沒有什麼評鑑標準，而是直接把所有的獎金平均分配給帶隊的教練團，看起來是個粗暴簡單，但明顯不合理的方法。解決的方法是如果代表隊奪牌，領隊的這些教練應該有一筆獎金，而進行平日訓練跟啟蒙的教練，另外有一筆獎金，後者由選手自行提報人選，而這個比例，應該在不同的項目，請專家、學者、選手、教練來共同研擬。

​

最後，石明瑾補充，雖然過去也曾經發生過，選手提報A教練有功，導致B教練不滿，覺得自己才是真正有功勞的人，但這是他們之間的問題，老實說，選手覺得哪個教練對他最有貢獻，那真的是他自己的選擇，至少不會像這次，把獎金給了自己完全不認識的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法