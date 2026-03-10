網球》辛納印地安泉男雙首輪告負 誠實分享當球員最討厭的事

辛納。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利名將辛納（Jannik Sinner）與美國重砲手奧裴卡（Reilly Opelka）攜手參戰印地安泉大師賽男雙賽事，但首戰就出師不利，以兩個4：6敗給頭號種子格拉諾勒斯（Marcel Granollers）／阿根廷澤巴洛斯（Horacio Zeballos），無緣晉級。

辛納以單打賽事為主，這次他決定參加雙打，他表示，希望能練一些不同的東西，並藉此放鬆，若能贏球那就更好，「我喜歡和場下相處融洽的人配雙打，因為雙打要享受比賽，如果奧裴卡被破發，那肯定是我的錯，因為我網前手感太差。」

請繼續往下閱讀...

辛納和奧裴卡曾在2021年在亞特蘭大攜手奪下雙打冠軍，兩人久違聯手就碰到硬仗，首盤第5局遭到破發，第二盤也是在第3局被率先破發，且都無法突破，最終以直落二敗下陣來，辛納將專心拚接下來的男單賽事，至於奧裴卡則是雙線出擊都提早中箭落馬。

有趣的是，辛納在賽後還被媒體問到，身為職業球員最討厭的事情是什麼？他不假思索地說：「不喜歡的事？那應該是記者會，因為要回答一樣的問題，但也不算真的討厭，就是工作一部分，我就只想上場好好打球、好好生活。」辛納明天要與巴西19歲新星豐塞卡（Joao Fonseca）爭奪8強門票。

