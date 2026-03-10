NBA》小柯瑞回歸、莫爾頓砍22分也沒用 勇士3分差不敵爵士

小柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客爵士，莫爾頓（De'Anthony Melton）繳出全場最高22分，但難擋對方多點開花火力，終場前29秒辛森（Blake Hinson）飆進致勝三分球，最終爵士以119：116賞灣區大軍2連敗。

近期傷兵滿盈的勇士打得相當艱辛，今天小柯瑞（Seth Curry）回歸，但穆迪、里查德等人都還在傷病名單中。勇士在首節打完2分落後，次節也持續緊追，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）飆進三分球帶隊超前，兩隊持續拉鋸，半場打完爵士暫時以59：55領先。

請繼續往下閱讀...

爵士上半場團隊命中率達到52%，菲利波斯基（Kyle Filipowski）15分全場最高；勇士方面，波傑姆斯基拿下11分全隊最高。

易籃後，爵士一度將領先擴大到雙位數，末節又打出6：3攻勢，維持著一定領先優勢。不過，勇士在最後5分多鐘時靠著桑托斯（Gui Santos）、小裴頓（Gary Payton II）接力得分，追到5分以內，隨後莫爾頓三分打追平，爵士也很快回以顏色，飆進三分球超車，戰況膠著。

辛森（右）。（美聯社）

終場前1分半鐘，D.格林（Draymond Green）罰球助隊追平，但最後29秒時辛森飆進三分球，加上罰球助爵士取得4分領先，即便最後2.3秒莫爾頓也投進三分球，但勇士仍有1分落後，採取犯規戰術未果，吞下2連敗。

爵士森薩博（Brice Sensabaugh）拿下21分全隊最高，菲利波斯基19分、15籃板次之；勇士方面，莫爾頓攻下22分全場最高，桑托斯15分次之，而團隊罰球命中率只有67%相當慘澹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法