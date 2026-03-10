延續WBC感動 北市教育局推「體育體驗券」讓小學生免費看中職

台北市教育局與中職味全龍球團合作，推「國民小學體育體驗券計畫」，提供6000名親子走進天母棒球場體驗職棒。（教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣隊在2026世界棒球經典賽（WBC）好表現帶給國人滿滿感動，台北市教育局今（10日）也宣布，為引領學子建立運動興趣並養成規律習慣，將正式推出「國民小學體育體驗券計畫」，鼓勵學生走出教室、上場學習。活動以「到棒球場上體育課」為主軸，將辦理7場職業棒球賽事，邀請全市6000名親子走進天母棒球場觀看職棒味全龍主場賽事，近距離感受職棒運動的震撼與魅力，3月11日起免費報名。

教育局表示，國小是培養運動興趣與建立規律運動習慣的關鍵期，除平日在校體育課程外，透過實地走讀專業運動場館與觀賞賽事，能讓孩子在真實情境中理解運動規則、團隊合作精神與學習運動員態度，提升運動參與動機與自我挑戰意識，也能將體育學習延伸至生活場域。

教育局指出，此次體育體驗券與共享棒球股份有限公司（味全龍球團）公益合作，共安排7場職業棒球賽事，包含開幕系列戰（4月3日至4月7日）及例行賽（4月28日、4月29日），凡就讀台北市公私立國民小學之在學學生均可報名參與，計畫採「1組2張」票券模式發放，確保每位錄取學生均可由1名家長陪同入場，讓觀賽成為親子共同參與的兒童節禮物。

教育局說，第一階段報名將於3月11日上午9時起至3月15日下午4時止，採「酷課雲」或「酷課APP」報名系統登記，若報名人數超過名額將以系統亂數抽籤方式辦理，並於3月16日公告錄取名單；如部分場次仍有餘票，將於3月17日上午10時開放第二階段報名，採先報名先錄取方式，額滿為止，錄取票券將由學生就讀學校統一轉交，無須現場排隊換票即可入場觀賽，本計畫票券採實名制管理限本人及陪同家長使用，嚴禁轉售、轉讓或折現。

台北市教育局與中職味全龍球團合作，推「國民小學體育體驗券計畫」，提供6000名親子走進天母棒球場體驗職棒。（資料照）

