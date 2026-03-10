中職》富邦悍將頒發獎金表揚經典賽國手 培訓成員也有

富邦悍將頒發獎金表揚經典賽成員。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2026世界棒球經典賽小組賽告一段落，台灣隊雖未能晉級8強，但在小組賽擊敗強敵韓國隊，寫下在賽史首次對韓國奪勝的里程碑，富邦悍將特別頒發總獎金240萬元，表揚本次賽會表現傑出的球隊代表，包括球員張育成、張奕、曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元，入選培訓隊的戴培峰、李東洺也各獲得10萬元獎金。

本屆經典賽悍將共有5名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選台灣隊，前往東京與日本、韓國、捷克、澳洲爭奪晉級機會，台灣隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的韓國隊，悍將3位選手皆有精彩表現，張育成敲出陽春全壘打先馳得點，張奕9局上場守住壘上有人危機取得勝投，曾峻岳則在10局封鎖對手拿下救援成功。悍將代表連線締造歷史性勝利，張育成更連續4場比賽敲安打，是台灣隊最火燙的打者。

請繼續往下閱讀...

富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為台灣隊頒贈加菜金，正式賽會期間親臨東京巨蛋為台灣隊打氣，比賽中更高舉張育成等人的應援毛巾吶喊加油，以實際行動力挺台灣隊及悍將選手。 儘管台灣隊最終因戰績相同、比較失分率未能晉級8強賽，但富邦仍頒發總獎金240萬元慰勞選手們為國辛勤付出。

富邦集團董事長蔡明忠到東京巨蛋為選手加油。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法