棒球 中職

看棒球挺台灣！高雄學生50元看職棒 3/10起開放預約

2026/03/10 12:42

高雄市學生50元看球賽優惠，3月10日起開放預約台鋼雄鷹高雄的主場場次。（高雄市運發局提供）高雄市學生50元看球賽優惠，3月10日起開放預約台鋼雄鷹高雄的主場場次。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026 WBC世界棒球經典賽台灣隊可惜無法打進，但精彩的台韓大戰仍讓國人看得熱血沸騰，中華職棒新賽季即將開打，為鼓勵年輕學子進場看球，高雄市持續推出「學生50元看球優惠方案」，中職上半季預約將於3月10日上午10點正式開放預約。

高雄市長陳其邁表示，高雄率全國之先推出「學生50元看球優惠方案」並獲得熱烈回響，高雄身為台鋼雄鷹的主場城市，希望透過這項優惠措施，讓更多學生能以輕鬆無負擔的方式走進球場，親身感受現場加油的震撼氛圍，也用行動為台灣體育與在地球隊加油。

高雄市運動發展局長侯尊堯表示，只要是高雄市國小、國中、高中職及大專院校學生，憑一卡通數位學生證線上預約或現場購票成功，即可用銅板價50元進場觀賞台鋼雄鷹於澄清湖棒球場舉行的主場職棒賽事，2026年中職賽季全年共提供45場次、近萬個優惠名額，其中上半季25場將於3月10日上午10點開放預約，下半季20場次則預計於6月2日上午10點開放。

持有高雄市一卡通數位學生證記名卡者，可於活動網頁（https://i-pass.co/6lq94e）線上預約，每張數位學生證每場次僅可預約1次，單一球類賽事最多可預約5場次，賽事當日憑數位學生證至現場驗證購票即可入場。

此外，高雄市17所大專院校學生及持有非記名數位學生證的高中職以下學生，也可攜帶實體學生證至現場驗證購買當日場次，每場優惠數量有限，售完為止。

學生事先線上預約想看的場次，再憑學生證到場即可以50元板價入場看球賽。（高雄市運發局提供）學生事先線上預約想看的場次，再憑學生證到場即可以50元板價入場看球賽。（高雄市運發局提供）

