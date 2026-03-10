經典賽》投手群聯手壓制 波多黎各擊退古巴、3連勝收8強門票

波多黎各擊敗古巴，搶下A組第1張8強門票。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽A組賽事，波多黎各靠著投手群的接連壓制，讓古巴全場只敲出2支安打，最終以4：1擊敗對手拿下3連勝，率先搶下分組第1張8強門票。

2局下半，由波多黎各率先開啟攻勢，靠著兩支安打與保送攻佔滿壘，輪到埋伏在第9棒的捕手馬度納多（Martín Maldonado），相中87.5英里（約140.8公里）滑球，強拉到左外野線邊形成車布邊二壘安打，將壘上3名跑者通通送回本壘。

比賽一路進行到5下，首名打者拉莫斯（Heliot Ramos）打出長打，並靠著滾地球上到三壘，隨後柯提斯（Carlos Cortes）的高飛犧牲打幫助球隊再下一城。

然而在古巴部分，前5局分別遭到羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）與莫蘭（Jovani Morán）壓制，直到6局上更換投手里歐斯（Yacksel Ríos），在1出局的情況下馬丁尼茲（Ariel Martinez）先是被觸身球上壘，隨後參戰連5屆經典賽的39歲老將戴斯潘（Alfredo Despaigne）咬中外角高97.6英里（約157.1公里）速球，扛出中右外野方向二壘安打，最後拉莫斯還發生傳球失誤，讓馬丁尼茲回到本壘得分。

雖然讓古巴打破鴨蛋，不過波多黎各的投手仍難以再被攻破，7局里歐斯回穩無失分後，8、9兩局克魯茲（Fernando Cruz）與終結者狄亞茲（Edwin Díaz）聯手關起大門，拿下最終的勝利。

波多黎各接連擊敗哥倫比亞、巴拿馬與古巴，靠著3連勝率先搶下8強門票，而目前古巴以2勝1敗排在A組第2。

