體育 競技運動 羽球

社頭運動襪小廠織出世界冠軍！詹又蓁父女10年前尋求「台灣黑狗兄」訂製襪 今全英羽球賽摘金

2026/03/10 12:59

詹又蓁的爸爸詹順達（左）感謝李東穎（右）為女兒織專戰襪。（記者顏宏駿攝）詹又蓁的爸爸詹順達（左）感謝李東穎（右）為女兒織專戰襪。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕出身彰化縣永靖鄉的羽球國手詹又蓁，與搭檔葉宏蔚，為台灣奪下史上首面全英公開賽混雙金牌，縣長王惠美稱詹又蓁是「彰化之光、台灣之光！」。詹又蓁在國小階段因為打羽球腳底頻繁磨擦，飽受腳底破皮、出血困擾，父親詹順達跑到隔壁的襪鄉社頭找織襪業者「台灣黑狗兄」李東穎，李為詹又蓁量身打造「專屬運動襪」，問題迎刃而解，黑狗兄也因詹又蓁的「使用回饋」織出熱賣的羽球襪。

詹順達說，女兒從國小階段就展現羽球天賦，「我並沒有刻意栽培」，又蓁的個性很獨立，家人唯一能做的就是「陪伴她」，為她尋找資源。

他說，羽球講求速度，腳步的移速度超快，他發現女兒襪子才穿幾天就破洞，甚至滲血染紅襪子，他才知道腳底磨破皮，於是替她買雙好鞋，還有羽球襪來配合，但試了許久，一直找不到適合的羽球襪，又來他直接跑到「OH 9」社頭工廠門市，老闆李東穎說，「我可以幫忙織專屬戰襪」。

詹順達表示，女兒一路從國小、國中、高中都穿黑狗兄量身打造的羽球襪，直到成為國手，有運動品牌商贊助，才不得不改穿贊助商提供的品牌襪。他強調，要成為國手，是萬中選一，要奪下世界第一更是難得，但出名或成為國手前「誰會理你」，他很感謝黑狗兄用織襪的專業力挺又蓁。

李東穎說，「織運動襪是我的專業」，來廠裡尋求協助的運動選手不在少數，他不曉得哪些選手未來會出名，他唯一能做的就是「解決問題」，但在雙方的互動中，可以讓他累積織襪的功力，這已經很值得了。

他說，他知道選手在「功成名就」成為「台灣之光」後就會被知名運動品牌鎖定，改穿品牌襪，但沒關係，他的產業雖小，但為台灣選手織好襪的心願卻很大，只要繼續堅持，一定能讓織出更多「台灣之光」。

葉宏蔚與詹又蓁在2026年全英公開賽混雙奪冠。（羽球協會提供）葉宏蔚與詹又蓁在2026年全英公開賽混雙奪冠。（羽球協會提供）

詹又蓁（中）國小時常因打羽球而腳磨破皮。（彰縣府提供）詹又蓁（中）國小時常因打羽球而腳磨破皮。（彰縣府提供）

