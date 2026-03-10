自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

經典賽》台灣英雄午夜返台 統一獅對胡智爲已有規畫

2026/03/10 13:23

台灣隊胡智爲。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊胡智爲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊結束經典賽預賽4戰，預計今晚搭機返台，並於午夜飛抵桃園機場，不管是球員、教練接下來都要回到母隊，而統一獅球團除了已安排隊長陳傑憲的就醫檢查計畫，也將讓胡智爲在二軍調整一週，並暫訂3月18日在二軍練習賽先發。

台灣隊昨休兵，連日高張力征戰的球員獲得喘息，在昨晚南韓以7：2擊敗澳洲取得8強門票後，全隊訂今晚搭機返台，預計午夜00:15分返抵桃園機場第二航廈。台灣隊球員、教練團從1月15日進駐國訓中心集訓至今已近2個月，返台後只能稍事休息，又將為新球季備戰。

中職37年公辦熱身賽已於昨天開打，由統一獅以4：3擊敗台鋼雄鷹。獅隊球團指出，參與台灣隊的獅隊成員將於12日依角色回到崗位，而包括這次擔任台灣隊投手教練的獅隊總教練林岳平在內，都會在稍後休息後，就將投入新球季。

胡智爲在本屆經典賽對日本出賽1場投0.1局被敲3安失2分，他發文表示很榮幸能穿上這件球衣，和這群優秀的隊友一起並肩作戰，「這段旅程我會記在心裡，成為繼續努力的動力。」獅隊在18日公辦熱身賽於斗六球場迎戰味全龍，預計將安排胡智爲在當天於亞太副球場對台電的練習賽先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中