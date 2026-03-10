經典賽》台灣英雄午夜返台 統一獅對胡智爲已有規畫

台灣隊胡智爲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊結束經典賽預賽4戰，預計今晚搭機返台，並於午夜飛抵桃園機場，不管是球員、教練接下來都要回到母隊，而統一獅球團除了已安排隊長陳傑憲的就醫檢查計畫，也將讓胡智爲在二軍調整一週，並暫訂3月18日在二軍練習賽先發。

台灣隊昨休兵，連日高張力征戰的球員獲得喘息，在昨晚南韓以7：2擊敗澳洲取得8強門票後，全隊訂今晚搭機返台，預計午夜00:15分返抵桃園機場第二航廈。台灣隊球員、教練團從1月15日進駐國訓中心集訓至今已近2個月，返台後只能稍事休息，又將為新球季備戰。

中職37年公辦熱身賽已於昨天開打，由統一獅以4：3擊敗台鋼雄鷹。獅隊球團指出，參與台灣隊的獅隊成員將於12日依角色回到崗位，而包括這次擔任台灣隊投手教練的獅隊總教練林岳平在內，都會在稍後休息後，就將投入新球季。

胡智爲在本屆經典賽對日本出賽1場投0.1局被敲3安失2分，他發文表示很榮幸能穿上這件球衣，和這群優秀的隊友一起並肩作戰，「這段旅程我會記在心裡，成為繼續努力的動力。」獅隊在18日公辦熱身賽於斗六球場迎戰味全龍，預計將安排胡智爲在當天於亞太副球場對台電的練習賽先發。

