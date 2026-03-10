林郁婷、郭婞淳見證！林鴻道獲賴總統贈勳：運動員年薪千萬不是夢！

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻，包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷等人都到場觀禮；林期許台灣成為世界體育強國，相信只要持續努力，台灣運動員與明星選手年薪千萬不是夢！

林鴻道致詞表示，獲總統頒授勳章，不只是對他個人的肯定，更是對整個體育界這段時間努力與成果的肯定。

林鴻道也一一介紹到場家人與貴賓，感謝其母親林謝罕見節儉卻慷慨行善、鼓勵子女努力做好喜歡的事，對家人影響深遠，並提到立法院前院長王金平多年以來的指導與情誼，讓自己受益良多；今日也邀請數位體育界代表及企業執行長出席觀禮，感謝大家的努力，共同打造出現在的體育成果。

談及國家體育政策，林鴻道表示，非常敬佩總統擘劃體育政策白皮書，其中重要的一項就是推動成立運動部，並在短時間內完成升格，相關政策讓體育界十分振奮，相信在李洋帶領下，能整合各領域力量推動體育發展。

林鴻道強調，大家都有一個共同願景，希望台灣能成為世界體育強國，同時希望國人都能熱愛運動、關心賽事，讓運動與體育成為日常生活重要的一部分，相信只要持續努力，未來台灣運動員與明星選手年收入達數千萬也不再是夢想。

最後，林鴻道說，今天除了深感榮耀外，也感受到肩上的責任與壓力。未來會持續努力，一起朝推動體育發展的目標前進。

在場觀禮者包括林鴻道的母親暨宏國關係事業董事長林謝罕見、立法院前院長王金平，以及舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍，場面隆重溫馨。

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍等人到場觀禮。（總統府提供）

