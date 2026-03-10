自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

林郁婷、郭婞淳見證！林鴻道獲賴總統贈勳：運動員年薪千萬不是夢！

2026/03/10 14:21

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻。（總統府提供）中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻，包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷等人都到場觀禮；林期許台灣成為世界體育強國，相信只要持續努力，台灣運動員與明星選手年薪千萬不是夢！

林鴻道致詞表示，獲總統頒授勳章，不只是對他個人的肯定，更是對整個體育界這段時間努力與成果的肯定。

林鴻道也一一介紹到場家人與貴賓，感謝其母親林謝罕見節儉卻慷慨行善、鼓勵子女努力做好喜歡的事，對家人影響深遠，並提到立法院前院長王金平多年以來的指導與情誼，讓自己受益良多；今日也邀請數位體育界代表及企業執行長出席觀禮，感謝大家的努力，共同打造出現在的體育成果。

談及國家體育政策，林鴻道表示，非常敬佩總統擘劃體育政策白皮書，其中重要的一項就是推動成立運動部，並在短時間內完成升格，相關政策讓體育界十分振奮，相信在李洋帶領下，能整合各領域力量推動體育發展。

林鴻道強調，大家都有一個共同願景，希望台灣能成為世界體育強國，同時希望國人都能熱愛運動、關心賽事，讓運動與體育成為日常生活重要的一部分，相信只要持續努力，未來台灣運動員與明星選手年收入達數千萬也不再是夢想。

最後，林鴻道說，今天除了深感榮耀外，也感受到肩上的責任與壓力。未來會持續努力，一起朝推動體育發展的目標前進。

在場觀禮者包括林鴻道的母親暨宏國關係事業董事長林謝罕見、立法院前院長王金平，以及舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍，場面隆重溫馨。

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍等人到場觀禮。（總統府提供）中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天接受賴清德總統頒授「一等卿雲勳章」，包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍等人到場觀禮。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中