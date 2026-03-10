經典賽》文保景遭部分台灣網友出征 韓媒解釋「那個打席」

文保景。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓隊昨在經典賽C組預賽以7：2擊敗澳洲隊，扭轉賽前1勝2敗的劣勢，奇蹟般拿下8強門票，賽後全隊欣喜若狂，但部分台灣網友因不滿南韓5棒文保景在9局上站著不動被三振、在他的社群媒體留下不理性言論，則讓韓媒「My Daily」直言「部分言論已超出界線」，並說明那個打席讓攻勢盡快結束，對南韓隊是合理的選擇。

南韓在前天對台灣之戰，歷經延長賽在10局以4：5落敗，因此昨對澳洲不僅一定要贏，還必須將失分控制在2分以內並至少贏5分，才能保有晉級希望。儘管條件嚴苛，南韓仍奇蹟般以7：2的比數，成功取得晉級8強的門票，而昨役促成「東京奇蹟」的打擊功臣，正是文保景，他的前3打席都是安打，還包括2局上兩分砲先馳得點，累計貢獻4分打點。

但在南韓9局上靠澳洲內野守備失誤，以高飛犧牲打拿下符合晉級分差的第7分後，文保景在兩出局一壘有人情況登場，遭到澳洲左投奧洛林連三顆四縫線直球三振，且除了第1球揮棒落空，後兩球都是站著看好球進壘。正是這個打席，引發部分台灣球迷不滿，認為文保景並不積極進攻。

My Daily指出，南韓沒有必要再追加得分，因為若9局下被澳洲攻下1分，即使得再多分數也會因失分率而無法晉級8強。此外，南韓也計畫讓8局下登板的趙丙炫繼續投9局，因此讓半局盡快結束、避免投手手臂冷卻，是較合理的選擇。文中也從台灣的立場去看，如果南韓得到8分、澳洲得到3分，台灣就能在失分率上取得優勢晉級8強，因此對文保景的打席感到遺憾也可以理解，只是部分台灣網友的留言「已超出界線」。

文中並指出，文保景在LG雙子的隊友奧斯汀（Austin Dean）也出面聲援隊友，他在文保景的社群貼文下留言表示：「如果是你們處在那種情況，也會做出一樣的選擇，不要太失望。」事實上，雖有部分台灣網友到文保景社群發文批評，但也有台灣球迷恭喜南韓隊晉級。

