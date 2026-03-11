史上最強美國隊戰義大利拚分組第一晉級 今日賽事預告與轉播

美國隊。（資料照）

世界棒球經典賽C組賽事落幕，A、B、D組賽事仍火熱進行中，其中拿下3連勝的史上最強美國隊，今天強碰2勝0敗的義大利，要力拚小組賽4連勝，以分組第一之姿晉級8強。美國隊將派出大都會24歲右投麥克萊恩（Nolan McLean）先發，記得鎖定轉播！

經典賽

07：00 以色列 VS 荷蘭 愛爾達體育1台、東森洋片10：20 D-LIVE

07：00 加拿大 VS 波多黎各 愛爾達體育3台、緯來體育、東森洋片

09：00 義大利 VS 美國 愛爾達體育2台、緯來育樂、台視、東森超視

NBA

11：00 灰狼 VS 湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

WTT冠軍賽

11：00 重慶站 32強 （上）

18：30 重慶站 32強 （下）

轉播：愛爾達體育3台

UBA女子複賽

14：00 佛光大學 VS 臺灣師大

16：00 北市大學 VS 世新大學

18：00 文化大學 VS 中信學院

轉播：愛爾達體育4台、緯來精采

日職熱身賽

17：00 巨人 VS 軟銀 DAZN 2

TPBL

19：00 戰神 VS 攻城獅 緯來體育

日本職業籃球B.League

18：00 仙台89人 VS 滋賀湖泊 愛爾達體育1台

