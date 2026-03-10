自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊唯一解決大谷翔平的男人！沙子宸：不一定是經典但...

2026/03/10 16:29

沙子宸。（資料照，特派記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽旅程告一段落，繼2025年資格賽後再度為台灣征戰的「大沙」沙子宸，今天在Instagram發文：「不一定是經典，但是至少有人會記得。」

台灣隊於6日小組賽遭日本13：0提前結束比賽，沙子宸在大幅落後時登板，後援2局被敲4安掉3分，送出1次三振。值得一提的是，沙子宸在第4局解決3安猛打賞還開轟的大谷翔平，讓他打出一壘平飛球出局，成為台灣隊唯一解決大谷的投手。

這也是「大沙」在本屆經典賽的唯一登板，小組賽結束後將重返美國，繼續在運動家體系打拼。沙子宸今天在IG發文寫下：「不一定是經典，但是至少有人會記得。這次能夠參加經典賽，對我來說是一段非常珍貴且難忘的經歷，能夠和這麼多優秀的大家並肩作戰，一起為同一個目標努力、為了國家、榮譽拚盡全力，真的很感謝大家、教練團、後勤團隊，在場上場下的互相支持與鼓勵。」

沙子宸也不忘提及東京巨蛋滿場台灣球迷：「同時也非常感謝所有支持我們的球迷，無論是在現場還是透過轉播為我們加油，你們的每一次吶喊與鼓勵，都是我們在場上拚戰最大的動力，能夠代表國家、代表台灣站上這個舞台，是一份責任也是一份榮耀。」

沙子宸說：「這段旅程讓我學到了很多，也會成為我繼續前進的動力，再來我也要回去美國和球隊報到了。我會繼續努力，不斷提升自己，遇到低潮時，我會好好回想這段美好旅程，溫暖我。未來希望能用更好的表現回報大家的支持，謝謝所有陪伴我們一起走過這段旅程的人，真的非常感謝，有你們真好。」

