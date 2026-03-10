經典賽》今年有望3A開季！莊陳仲敖吐真言：實力就是比對手不好才...

莊陳仲敖。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系的台灣隊強投莊陳仲敖，日前被運動家下放3A春訓營，本季有望從3A開季。剛結束經典賽征戰的他，也在Instagram發文，喊話必須讓自己變得更強。

莊陳仲敖去年都待在2A，季後被運動家加入40人名單，得以參加大聯盟春訓，他在春訓出賽2場，3.1局被敲5支安打包含2轟失3分，送出1次三振，防禦率8.10，之後就加入台灣隊參加經典賽。日前運動家縮減大聯盟春訓名單，將莊陳仲敖下放3A，新賽季有望從3A開季，距離大聯盟只剩一步之遙。

莊陳仲敖與同樣效力運動家體系的林維恩、沙子宸，都是繼去年資格賽後再度披上國家隊戰袍。本屆莊陳經典賽面對捷克掛帥先發，儘管受主審好球帶判決與情緒影響，表現稍有起伏，但仍繳出2.2局無失分、4次三振的好投。

本屆台灣隊在小組賽擊敗捷克與南韓、不敵澳洲與日本，最終比較得失分差無緣晉級8強。如今莊陳仲敖也將返美續拚大聯盟，今天他在IG發文，用簡短的2句話，宣示自己要再更進化：「現實實力就是比對手不好才會有這樣的結局，接受這一切讓自己變得更厲害才會變成對手仰慕的球員。」

另外，面對南韓投2.1局飆出4次三振的林維恩，昨天也發文表示：「球衣很重，但所有人撐起來了！愛你們，謝謝球迷朋友讓我感覺在家比賽。」

