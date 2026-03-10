自由電子報
經典賽》4小時即刻救援台灣隊！張政禹：台灣沒拿到的味全龍拿回來

2026/03/10 17:20

張政禹（中）。（資料照，特派記者陳志曲攝）張政禹（中）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍游擊手張政禹在本屆經典賽緊急遞補因傷退賽的李灝宇，最終僅出賽2場、獲得2打席機會，沒有敲出安打，然而從台灣即刻救援飛往東京的他，也獲得球迷讚賞與肯定。昨天張政禹在Instagram上發文，道出一路從集訓到進入國家隊的心路歷程。

身為12強台灣隊冠軍成員的張政禹，本屆經典賽也入選台灣隊集訓名單，不過最終遭到割愛，直到效力老虎體系的李灝宇最終因傷退賽，又接獲台灣隊緊急徵召，從台灣立刻飛往東京支援台灣隊。甚至因為最後一刻才加入球隊，導致張政禹沒有拍到經典賽官方的大頭照，在正賽上場時，東京巨蛋大螢幕上只能放上灰色頭貼，張政禹還一度幽默將其改為自己的IG大頭照。

張政禹昨天發文再次回憶：「1/15到現在經歷了好多事情，從一開始的一起練球，不知道自己能不能成為那30人名單中的其中一位，到名單出來的時候落選的人還是堅持到最後，到中華隊出發日本開始熱身賽已經是球迷的我，還在幫中華隊加油，然後到了比賽前一天，我只用了4個小時完成斗六到桃園機場，即刻救援任務一個說走就走的概念。」

儘管最後只獲得零星機會，但張政禹充滿感激：「到正賽開始的這四場比賽經歷了好多事情，我很謝謝會長謝謝教練謝謝我的隊友們謝謝所有的台灣人，沒有你們沒有我真心感謝。雖然沒有達成目標但我們盡力了，希望不要贏球的時候才愛我們，我們很強要相信自己，我愛台灣！」最後他還不忘打趣說道：「台灣沒拿到的我們味全龍拿回來！味全總冠軍謝謝各位！」

