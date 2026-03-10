經典賽》「看著最後一球接到手套...」 兄弟宋晟睿第一視角曝歷史一刻

宋晟睿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟球星宋晟睿本屆經典賽遞補混血強打強納森．龍（Jonathon Long）進入台灣隊，儘管打擊沒有發揮，但在守備端表現亮眼，更在台韓大戰接殺最後一個出局數，載入台灣史冊。結束這次經典賽，宋晟睿也在社群發文，分享歷史性的一刻。

宋晟睿原先被視為台灣隊最大遺珠，不過在強納森．龍因傷退賽後遞補進入台灣隊，儘管4場小組賽合計7打數0安打，苦吞4次三振，僅靠1次保送上壘，但在守備方面，曾於對澳洲一戰接替隊長陳傑憲守右外野，上演五星級美技滑接，更在對南韓一戰上場代守，於延長10局下接殺金倒永的右外野飛球，完成最後一個出局數，讓台灣隊在經典賽史上首度擊敗南韓。

請繼續往下閱讀...

儘管台灣隊最終無緣8強，但對宋晟睿仍獲益良多。昨天他在Instagram發文，以第一視角回憶對南韓最後一個出局數，「不可思議的一段旅程，看著最後一顆球接到手套的那一刻，心裡有著滿滿的感動與激動，因為那不只是一顆球，而是很多努力、很多準備，還有大家一起相信彼此所換來的一個瞬間。」

曾在去年資格賽有亮眼表現的宋晟睿，這次有機會再披台灣隊戰袍，他坦言：「從WBCQ到WBC，能夠穿上這件中華隊球衣，站在這樣的舞台上，真的是一件很榮幸的事情。謝謝所有的隊友、教練和後勤團隊，一路以來大家一起承受壓力、一起準備、一起拼到最後，能夠和你們一起經歷這段旅程，真的很珍貴。」

宋晟睿表示：「最後想說的是，謝謝所有台灣球迷。東京巨蛋被台灣的應援聲填滿，那種震撼真的很難形容，也都是讓人非常感動的瞬間。謝謝你們一路的支持，台灣，真的擁有全世界最棒的球迷。Let’s go Team Taiwan！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法