體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊初體驗對澳洲、日本0失分好投！中職新人王有感而發

2026/03/10 20:04

林詩翔。（資料照，特派記者陳志曲攝）林詩翔。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹終結者林詩翔今年首度入選國家隊，代表台灣征戰經典賽，寫下超勵志故事，林詩翔也在Instagram上發文，吐露首度入選台灣隊的心聲。

林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救援、防禦率1.79，奪新人王和救援王。今年入選台灣隊集訓名單，最終也成功進入正選30人，成為中職史上第一位入選台灣隊的選秀落榜生。

林詩翔在本屆經典賽一共出賽2場，分別對決澳洲與日本，累積1.1局投球被敲1支安打，沒有丟到任何分數，其中在對決日本武士之戰，林詩翔於7局上接替投球，讓休季旅美加盟藍鳥的岡本和真敲出右外野飛球出局。

台灣隊最終無緣8強，林詩翔的台灣隊初體驗畫下句點。回顧本屆經典賽，林詩翔今天發文表示：「這是我第一次進入國家隊，心情緊張、亢奮、期待下次再一起當隊友。謝謝教練團、學長、學弟一起打出四場精彩的比賽，我相信下次比賽一定可以晉級，一定會打贏其他國家晉級到下一個階段。」

林詩翔最後還特別想感謝老將陳冠宇，打趣寫下：「謝謝冠宇學長帶我去吃很多好吃的美食，雖然我沒有一次贏過學長但我會努力！」

