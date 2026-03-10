自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》與費仔、張育成共築台灣隊最強火力！鄭宗哲卻仍可能遭DFA

2026/03/10 20:43

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪體系的台灣好手鄭宗哲，本屆經典賽大放異彩，還砲轟南韓火球王牌郭彬，打擊火力在台灣隊名列前茅；然而《波士頓先驅報》記者塞魯羅（Mac Cerullo）透露，鄭宗哲仍在被紅襪DFA（指定讓渡）的危險名單。

鄭宗哲休季連遭4次DFA，從海盜到光芒、大都會、國民，最終落腳紅襪，春訓6打數僅敲1安，另有4次保送，打擊率0.167、攻擊指數0.667；不過進入經典賽後，鄭宗哲大爆發，對決南韓之戰更是對郭彬敲出超前陽春砲，最終4戰打擊三圍高達.333/.571/.667，攻擊指數1.238全隊最高，與費爾柴德（Stuart Fairchild）、張育成共築台灣隊最強火力。

然而儘管在經典賽有如此優異的表現，《波士頓先驅報》記者塞魯羅撰文指出，如果紅襪隊需要為40人名單增加另一名後援投手，鄭宗哲可能會成為名單調整下的犧牲品。

台灣隊本屆無緣8強，鄭宗哲日前也發文寫下：「很精彩的系列賽，神奇的棒球！！！終於有機會在東京巨蛋打棒球，神聖的場地 記載了很多歷史，造就了很多成功與失敗…. 就是因為這樣棒球一直都那麼有趣。辛苦所有人了，能站上去表現，勇氣就已經值得肯定…」

鄭宗哲說：「但我們也知道這樣是不夠的，因為我們絕對不只這樣，我們記得日本有多強大，記得我們韓國帶給我們的信心，也記得澳洲送給我們束縛的感覺，一切都是經驗，都是往前的養分。謝謝教練團的肯定，以及隊友的努力，還有全台灣、全世界關注這些比賽的人，謝謝有這些比賽，讓我們變得更強，一起愛棒球， 一起好好的打棒球吧！」

