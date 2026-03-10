中職》「Run & Roar．奔龍而上」 味全龍2026年度主視覺曝光

味全龍2026年度主視覺。（味全提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍2026年賽季即將展開，今年球隊以全新年度口號「Run & Roar．奔龍而上」為主軸，並將於4月3日至4月5日舉辦開幕系列戰。球團同步公布2026年度主視覺，邀請球迷一同進場見證新賽季的熱血開場。

味全龍今年以「Run & Roar．奔龍而上」作為年度口號，並同步揭曉2026年度主視覺，畫面中球員身披經典紅色戰袍，在城市天際與滿場旗海之間全速奔馳，揮棒、投球、衝刺與吶喊交織成充滿速度感的動態瞬間，象徵龍軍全面提速、全力爆發的拚戰氣勢。

為回饋進場應援的龍迷，球團特別準備三款「Run & Roar」系列入場贈品，讓球迷從頭到腳武裝完畢，包含4月3日贈送的「Run & Roar 應援T恤」（除經濟區E區外之有價票券皆可領取）、4月4日的「Run & Roar螢光中控手環」、4月5日的「Run & Roar 應援毛巾」，三款贈品將於入場驗票後發送，後兩款數量有限贈完為止。

開幕系列戰適逢兒童節假期，球場周邊也規劃豐富的體驗活動。大小朋友不僅可以參加趣味闖關遊戲，過關即可獲得「兒童節球員限定小卡」；此外，每日更有兩梯次的手作 DIY 教室，讓龍迷們在看球之餘，也能親手打造屬於自己的棒球回憶。

賽前舞台將由人氣啦啦隊 Dragon Beauties 小龍女領軍，現場教導最新年度應援動作，並透過互動遊戲拉近與龍迷的距離。賽後特別邀請神祕嘉賓——韓國頂尖 DJ SURA 與 TRIDE 跨海來台，帶來最道地的「韓式應援二次會 DJ Show」，結合強大電音節奏與棒球應援文化，將賽後的球場瞬間變身為大型派對現場，帶給球迷前所未有的視聽覺衝擊。

味全龍開幕系列戰入場贈品。（味全龍提供）

