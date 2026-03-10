自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「Run & Roar．奔龍而上」 味全龍2026年度主視覺曝光

2026/03/10 17:22

味全龍2026年度主視覺。（味全提供）味全龍2026年度主視覺。（味全提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍2026年賽季即將展開，今年球隊以全新年度口號「Run & Roar．奔龍而上」為主軸，並將於4月3日至4月5日舉辦開幕系列戰。球團同步公布2026年度主視覺，邀請球迷一同進場見證新賽季的熱血開場。

味全龍今年以「Run & Roar．奔龍而上」作為年度口號，並同步揭曉2026年度主視覺，畫面中球員身披經典紅色戰袍，在城市天際與滿場旗海之間全速奔馳，揮棒、投球、衝刺與吶喊交織成充滿速度感的動態瞬間，象徵龍軍全面提速、全力爆發的拚戰氣勢。

為回饋進場應援的龍迷，球團特別準備三款「Run & Roar」系列入場贈品，讓球迷從頭到腳武裝完畢，包含4月3日贈送的「Run & Roar 應援T恤」（除經濟區E區外之有價票券皆可領取）、4月4日的「Run & Roar螢光中控手環」、4月5日的「Run & Roar 應援毛巾」，三款贈品將於入場驗票後發送，後兩款數量有限贈完為止。

開幕系列戰適逢兒童節假期，球場周邊也規劃豐富的體驗活動。大小朋友不僅可以參加趣味闖關遊戲，過關即可獲得「兒童節球員限定小卡」；此外，每日更有兩梯次的手作 DIY 教室，讓龍迷們在看球之餘，也能親手打造屬於自己的棒球回憶。

賽前舞台將由人氣啦啦隊 Dragon Beauties 小龍女領軍，現場教導最新年度應援動作，並透過互動遊戲拉近與龍迷的距離。賽後特別邀請神祕嘉賓——韓國頂尖 DJ SURA 與 TRIDE 跨海來台，帶來最道地的「韓式應援二次會 DJ Show」，結合強大電音節奏與棒球應援文化，將賽後的球場瞬間變身為大型派對現場，帶給球迷前所未有的視聽覺衝擊。

味全龍開幕系列戰入場贈品。（味全龍提供）味全龍開幕系列戰入場贈品。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中