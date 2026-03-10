無需砲轟南韓「控分」 體育大叔：盼別人幫忙保送本就不切實際！

韓國隊內野手文保景。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽C組預算昨天（9日）落幕，南韓以7：2擊敗澳洲，讓台灣隊晉級希望破滅。賽後有球迷翻出韓國隊重砲文保景在終盤站著看球被三振，痛批明顯「控分」的行為，在台韓社群引發熱議。對此，體育專欄作家「體育大叔」跳出來呼籲大家「放下」，期待韓澳「幫忙」保送我們晉級本來就不太實際，真的沒有必要去出征那位韓國隊的選手。

體育大叔今天（10日）在臉書發文，坦言昨晚看到狀態絕佳的文保景在9局上不揮棒的動作，當下也很不爽，但仔細想一想，也可以理解他這麼做的理由，「真的沒有必要這樣去出佂他，而且，我們期待韓國和澳洲幫我們打天下，保送我們晉級進8強，這樣的幻想原本就有點不切實際。我們等的是一個奇蹟，既然奇蹟沒有發生，大家也只能接受。」

請繼續往下閱讀...

體育大叔直言，台灣已經連兩屆經典賽因為比失分率而出局，希望下次能夠靠自己拿下勝利，晉級8強，「我們的經典賽結束了，大家就不要再糾結在什麼韓國控分不控分的了，好好欣賞其他國家的比賽，並迎接Team Taiwan回國吧」。他還說：「其實還蠻希望被台灣打敗的韓國進到8強，去會一會超級恐怖的多明尼加，這樣也能對台灣的實力做一個參考」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法