體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊「最幼齒」封鎖日本！20歲火球男喊話：下次再討回來

2026/03/10 21:03

張峻瑋。（資料照，特派記者陳志曲攝）張峻瑋。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽台灣隊年紀最小的20歲火球男張峻瑋，唯一出賽就是對大魔王日本武士隊，繳出2.2局無失分好投。結束首次經典賽之旅後，張峻瑋也於Instagram發文喊話，下次一定要討回來。

台灣隊小組賽以0：13遭日本7局「扣倒」，不過該場比賽最大亮點就是張峻瑋，5局上接替投球，最快球速飆到156公里，連續解決吉田正尚、岡本和真和村上宗隆，繳出三上三下；6局上被源田壯亮敲安，成功製造雙殺，形成變相6上6下；7局上他對佐藤輝明四壞，但用153公里火球解決鈴木誠也，合計42球2.2局被敲1安無失分。

台灣隊昨天確定無緣8強，今天張峻瑋在IG發文寫下：「人生第一個WBC，在東京結束了。選進30人名單真的不容易，很感謝教練的信任，大家都辛苦了，台灣永遠是最強的球隊！這次大家已經拼盡全力了，結果不是我們想要的但盡力了，我會牢牢記住這次經典賽的回憶，教練團、會長、防護團隊、情蒐人員以及後勤工作人員、大家都辛苦了！！！」

張峻瑋新賽季將繼續在日職續拚支配下，他也向球迷致謝：「謝謝支持我以及中華隊的球迷們，你們的吶喊聲我們都聽見了，辛苦大家了。接下來各位回母隊各自加油，期待下一次組隊，我們下次再一起討回來，加油，我愛你們大家！」

