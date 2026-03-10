經典賽》「打擊仍有提升空間」 辜仲諒勉勵台灣隊、全力發展五級棒球

棒協理事長辜仲諒勉勵台灣隊。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊預計今（10）日晚間從日本東京凱旋歸國，許多民眾和球迷已準備前往接機。本次世界棒壘球總會（WBSC）資深技術人員全程觀賽，中華民國棒球協會理事長辜仲諒引用多名長年觀察台灣隊戰力的國際球探意見指出，台灣隊打擊仍有提升的空間，這一次打擊能夠發揮的強棒多倚靠具美職經驗的球員，反觀投手則是表現超群、守備也是一流；他不諱言，攻擊是最好的防守，他將不計一切提升台灣隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員探討如何提高台灣球員的打擊能力。

棒球是台灣國球，辜仲諒理事長於賽前勉勵台灣隊，強調身穿台灣隊球衣的榮譽感，期待選手全力以赴、維護台灣的尊嚴，儘管最終無緣晉級八強，但球員們在比賽過程的奮戰與韌性，贏得全民掌聲。

辜仲諒理事長本次也特別飛往日本，全程陪同台灣隊征戰東京巨蛋，更見證WBC舉辦六屆20年以來，台灣隊首次扳倒韓國的歷史性一刻，直呼「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」

辜仲諒理事長賽後亦肯定選手用生命打球的拚勁，讓世界看見「永不放棄」台灣棒球精神，儘管預賽已結束，也希望廣大球迷持續關注台灣五級棒球發展，力挺台灣隊在下一場國際賽事展現台灣棒球的自信與實力。

棒協理事長辜仲諒（左）與世界棒球經典賽公司總裁Jim Small（右）交換意見。（棒協提供）

