經典賽》「有些故事雖不完美...」陳傑憲真情流露 林維恩告白台灣隊長

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊長陳傑憲在本屆經典賽對南韓關鍵戰帶傷代跑，奮不顧身撲向三壘，再度感動全台球迷。今天陳傑憲在Instagram上真情流露，許多台灣隊友也在留言區向台灣隊長告白。

陳傑憲在本屆經典賽首戰就挨觸身球砸中左手指骨裂，但他仍展現為國奮戰企圖心，在對上南韓的比賽中代跑上場，最終跑回致勝分，幫助台灣隊首度在經典賽打敗南韓。統一獅領隊蘇泰安今天表示，已安排好陳傑憲週五早上到長庚醫院，由周文毅醫師追蹤左手指骨裂與後續復健進度規劃，另外也會安排治療手腕舊傷。

在打敗南韓賽後，陳傑憲於IG發文感謝隊友與球迷：「謝謝大家再度創造歷史，能在東京巨蛋環繞著台式應援是一件很幸福的事情，謝謝。」昨天台灣隊確定無緣晉級8強，陳傑憲今天再度發文寫下：「有些故事雖然不完美但足夠動人，辛苦了Team Taiwan。」

不少台灣隊友也在留言區感謝陳傑憲為台灣隊的付出，林維恩趁機告白：「愛你喔隊長辛苦了！」昔日統一獅隊友古林睿煬也說：「謝謝邊牧！」日前宣布從國家隊退休的老將陳冠宇也留言寫下：「謝謝你我心目中最棒的隊長！」

