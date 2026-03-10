自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「有些故事雖不完美...」陳傑憲真情流露 林維恩告白台灣隊長

2026/03/10 18:33

陳傑憲。（資料照，特派記者陳志曲攝）陳傑憲。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊長陳傑憲在本屆經典賽對南韓關鍵戰帶傷代跑，奮不顧身撲向三壘，再度感動全台球迷。今天陳傑憲在Instagram上真情流露，許多台灣隊友也在留言區向台灣隊長告白。

陳傑憲在本屆經典賽首戰就挨觸身球砸中左手指骨裂，但他仍展現為國奮戰企圖心，在對上南韓的比賽中代跑上場，最終跑回致勝分，幫助台灣隊首度在經典賽打敗南韓。統一獅領隊蘇泰安今天表示，已安排好陳傑憲週五早上到長庚醫院，由周文毅醫師追蹤左手指骨裂與後續復健進度規劃，另外也會安排治療手腕舊傷。

在打敗南韓賽後，陳傑憲於IG發文感謝隊友與球迷：「謝謝大家再度創造歷史，能在東京巨蛋環繞著台式應援是一件很幸福的事情，謝謝。」昨天台灣隊確定無緣晉級8強，陳傑憲今天再度發文寫下：「有些故事雖然不完美但足夠動人，辛苦了Team Taiwan。」

不少台灣隊友也在留言區感謝陳傑憲為台灣隊的付出，林維恩趁機告白：「愛你喔隊長辛苦了！」昔日統一獅隊友古林睿煬也說：「謝謝邊牧！」日前宣布從國家隊退休的老將陳冠宇也留言寫下：「謝謝你我心目中最棒的隊長！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中