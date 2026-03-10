經典賽》離開大聯盟10年間都在做什麼？賽史最年長古巴老將透露了

拉米瑞茲。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕本屆經典賽，古巴隊預賽在波多黎各主場打比賽，44歲的拉米瑞茲（Alexei Ramírez）揮棒一如10年前參與首屆經典賽英姿。

拉米瑞茲和荷蘭隊馬帝斯（Shairon Martis，前統一獅洋投）、艾斯皮諾（Paolo Espino）是僅有的3名曾參加2006年首屆經典賽的選手，而拉米瑞茲44歲之齡，打破美國隊克萊門斯（Roger Clemens）2006年43歲參賽紀錄，成為賽史最年長選手。

請繼續往下閱讀...

談到參賽原由，拉米瑞茲透過翻譯笑說：「我就是熱愛棒球，我沒辦法放棄它。」

2006年時，拉米瑞茲原本只是來自古巴國家聯賽的一名24歲不知名游擊手，2007年，他與白襪簽下4年800萬美元合約，就此在芝加哥發光發熱，曾兩度獲得銀棒獎、入選全明星賽。

2016年，輾轉投入教士、光芒兩隊之後，拉米瑞茲逐漸淡出大聯盟賽場。被問及近況，拉米瑞茲透露，他一直在美國邁阿密的一個週日業餘聯賽打球，那裡競爭性頗高，「那裡什麼樣的球員都有——年輕人、美國球員，也有不少其他國家的球員。」

拉米瑞茲笑說，自己也打壘球，有時休息室還有啤酒喝，就像一般人週末休閒運動那樣，他笑說：「我上場時。大家都會說：『天啊！』」

除此之外，拉米瑞茲近幾年還照顧他的叔叔、也是他的棒球啟蒙者，他情緒有些激動的說：「我同時在照顧我的叔叔和他的家人，他是第一個教我打棒球的人。」拉米瑞茲7歲時首度接觸棒球，當時教他打球的叔叔如今生病，由拉米瑞茲與家人共同照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法