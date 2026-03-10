自由電子報
足球

女足亞洲盃》台灣女將好棒！打敗印度隊 確定晉級8強

2026/03/10 19:08

台灣女足。（美聯社）台灣女足。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2026年女足亞洲盃在澳洲進行，全力拚8強資格的台灣隊，今天以3：1打敗印度，收下8強門票，距離前進世界盃只差1勝，8強對手將是中國隊。

攸關明年女足世界盃門票的亞洲盃，台灣本屆小組賽和日本、越南、印度同在C組，雖然首役0：2敗給世界強權日本，但關鍵第2戰就是由蘇育萱頭錘破門，以1：0力克越南，暫居分組第2，全隊今天移師雪梨對決2連敗的印度，有機會乘勝追擊直接搶搭8強列車。本屆共分3小組，各組前2名晉級，另擇優第3名2隊出線。

面對尚未拿下勝利的印度，台灣隊的泰國籍總教練查克摩爾賽前祭出搶勝令；隊長陳英惠則認為，信心來自於團隊合作及共同努力。

台灣在上半場12分鐘就由蘇育萱率先破門，並也獲得較高的控球率，印度也只能尋求防守反擊。不過，印度卡里安（Manisha Kalyan）在39分鐘開出一記相當具威脅性的自由球，且經由VAR檢視後，印度隊確定進球，也追成1：1，台灣隊在上半場傷停補時獲得12碼罰球，許翊筠操刀且對手門將自擺烏龍，也以2：1結束半場。

台灣隊下半場依舊擁有較多攻勢，陳昱嫀也在77分鐘再度進球，替球隊增添贏球保險，最終就以2球之差打敗印度，確定分組第2晉級8強，將在14日於8強對決中國。至於同組的日本3連勝前進8強。

