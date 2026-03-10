桌球》丟士大戰逆轉法國對手 18歲葉伊恬連兩站殺進8強

葉伊恬逆轉擊敗法國選手皮卡德，闖進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今晚在2026年奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽女單16強賽，以3:1逆轉法國選手皮卡德，連兩站支線賽挺進8強，下一輪將遭遇17歲的日本小將竹谷美涼。

葉伊恬上一站在德國杜塞道夫支線賽一路殺進4強，才以1:3敗給19歲的日本削球新秀兼吉優花，締造個人在支線賽最佳戰績，本週世界排名也從57回升至52。

這一站名列女單頭號種子的葉伊恬，首場先以3:0力退19歲的地主好手托克琪，16強對決世界排名308的皮卡德，首局在開局0:4落後下一度追到8平，但隨後被對手連續反手搶攻得手，8:11讓出。

次局，葉伊恬加強正手攻擊，3:0開局後一路揚長而去，很快的以11:2扳回一城。關鍵第3局，葉伊恬在開局4:1領先下遭遇亂流，反倒落入6:10的險境，但她在連續化解4個局點後追成丟士，隨後雙方展開纏鬥，小葉雖然總共救下7個局點，但也錯過5個局點，最終在18:18平手時，先靠著正手斜線搶攻得分，緊接著反手接發球直接搶攻得手，20:18驚險勝出。

第4局，葉伊恬在10:5聽牌下，眼看勝利就要到手，但皮卡德頑強抵抗，連續挽救4個賽末點，危急時刻，葉伊恬正手斜線搶攻，造成對手回擊掛網，11:9險勝。

