女籃》首位台裔WNBA球員！陳紫柔返台舉辦訓練營 親曝加入台灣隊的可能性

2026/03/10 19:46

陳紫柔（Kaitlyn Chen）舉辦公益訓練營，指導小球員。（記者林正堃攝）陳紫柔（Kaitlyn Chen）舉辦公益訓練營，指導小球員。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台裔籃球好手、現役WNBA球員陳紫柔近期返台，今天舉辦「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益籃球訓練營，親自指導台灣基層女籃選手，除了傳授籃球技巧，她也傳授小球員在面對挫折時的解方，她表示，這回來台辦訓練營對她而言別具意義，看到大家都很投入於訓練、熱愛籃球，令她相當開心。

24歲的陳紫柔雙親為台灣移民，她從小在加州長大，大學曾效力於普林斯頓大學、康乃狄克大學，去年WNBA選秀第三輪被金州女武神選中，成為首位被WNBA球隊選中的台裔球員，雖然一度被釋出，但之後金州女武神宣布簽回陳紫柔，她也隨即投入訓練及隨隊，並在去年6月迎來WNBA生涯首戰。

這次回到台灣舉辦訓練營，陳紫柔表示，看到小朋友都很投入、很認真地在做訓練，尋求進步，覺得非常好。她也提到，這套課表是她從小到大，將自己訓練以來會做的一些事情綜合整理出來的，「站上賽場，基本功還是要練好，所以不要去忽視基礎訓練的重要性。」

由於陳紫柔在7歲時已經取得台灣護照，即便未來加入台灣隊也不需占歸化名額，球迷期待她有朝一日能披上台灣隊戰袍。對於效力台灣隊的可能性，陳紫柔說：「未來在對的時間點，有好的機會，我一定會把握，但目前還是要專注在球場上，專注在籃球訓練，讓自己的職業生涯可以更上一層樓。」

