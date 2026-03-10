女籃》熱愛台灣小吃！陳紫柔返台碰上經典賽熱潮 沒錯過台韓大戰

陳紫柔（Kaitlyn Chen）舉辦公益訓練營，指導小球員。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台裔籃球好手、現役WNBA球員陳紫柔近期返台，今天在莊敬高職體育館舉辦籃球訓練營，親自訓練台灣國、高中女籃球員。約7、8年沒回到台灣，陳紫柔表示，很期待能吃到台灣美食，像蔥油餅、小籠包、奶茶這些，而近期剛好碰上WBC世界棒球經典賽熱潮，她透露，自己有看台韓大戰。

陳紫柔今天舉辦訓練營，她的媽媽Sandy和姐姐Rebecca陪同她到場，Sandy透露，陳紫柔從小就很喜歡運動，除了籃球，她也打壘球、排球和跳高，「她在7年級時，還曾打破8年級的跳高紀錄。」媽媽對於陳紫柔的教育採開放的態度，「她滿喜歡運動的，至於選什麼運動，我們就讓他試，她喜歡就好。」

相隔多年回到台灣，剛好搭上經典賽熱潮，陳紫柔透露，她對前幾天台灣跟南韓的比賽印象深刻，「那是一場非常刺激的比賽，而且台灣隊也贏了，希望台灣的棒球能持續有好成績。」她也惦記台灣美食，「我一直很期待能吃到所有不同的美食，像是蔥油餅、小籠包、奶茶，這些都太好吃了，我很高興能回到這裡。」

陳紫柔鼓勵女籃球員勇於追夢，「繼續做你現在在做的事，不要被任何事情影響，也不要為了任何事情氣餒，持續做好你該做的事，好事情自然會發生。」

