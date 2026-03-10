經典賽》C組最終戰 日本9：0勝捷克

日本大勝捷克。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽Ｃ組預賽今天率先結束，由於最後1場的結果無關晉級，日本隊並未排出最佳陣容應戰，直到8局下才靠周東佑京3分彈點燃打線攻出超級大局，最終以9：0輕取捷克，連續2屆在分組預賽拿到4勝0敗全勝戰績。

Ｃ組排名在昨天提前確定，日本3勝0敗登上分組第1，捷克0勝3敗墊底，這場淪為「消化試合」，日本大谷翔平、鈴木誠也、近藤健介等多位主力球員都沒上場，先發打線多達6人是本屆首次先發，大谷賽前也沒參加打擊練習，只進行傳接球與遠投調整，就進牛棚練投備戰大聯盟新球季。

日本打線前7局只擊出7支安打，雖然每局都能上壘卻都無力得分，打完7局竟以0：0與捷克僵持，8局下攻勢總算爆發，1出局後若月健矢擊出二壘安打，佐藤輝明趁捷克外野回傳內野發生瑕疵跑回第1分，2出局後周東佑京轟出3分彈拉開比數，村上宗隆錦上添花轟出滿貫彈，日本單局狂攻13人次鯨吞9分。

捷克由上屆曾經3球三振大谷的薩托利亞（Ondrej Satoria）擔任先發投手，他用67球投4.2局，雖被打6支安打卻沒失分，還送出3次三振，本屆出賽2場投8.1局無失分，5局下在全場鼓掌歡呼中風光退場，在國家隊最後1次出賽完美謝幕。日本動用高橋宏斗、宮城大彌、金丸夢斗、北山亘基4名投手，聯手送出14次三振只被打2支安打，自第5局起讓捷克連續5局都是3上3下。

