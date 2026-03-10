自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 田徑

青年盃田徑》400跨欄全國紀錄保持人彭名揚復出 看到成績只能苦笑

2026/03/10 21:55

彭名揚。（記者林岳甫攝）彭名揚。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕2023年成都世大運摘下男子400公尺跨欄金牌的彭名揚，卻在隔年遭遇人生最嚴重的傷勢，在最高殿堂巴黎奧運就因傷未能完賽，休息許久的他今年再度重回400跨欄，只是今天在新北市青年盃全國田徑公開賽公開男子400公尺跨欄決賽跑完後，看到成績也只能苦笑以對。

已達標名古屋亞運的林仲威以49秒82破大會紀錄奪金，陳建榮50秒24拿銀牌，成都世大運金牌、全國紀錄保持人彭名揚52秒29摘銅。

彭名揚在成都世大運以締造全國紀錄的48秒62摘金，但在杭州亞運因感冒無法拿出最佳實力，以及巴黎奧運後更歷經開刀、復健等，他去年已有出賽卻未曾參加400公尺跨欄，直到本季才於港都盃、青年盃參加最熟悉的400跨欄。只是，他今天看到自己的成績，苦笑表示，「這成績不行，比我2018年剛轉跨欄時還差。」

彭名揚坦言，雖然平時訓練已經能吃下具強度的課表，但對於比賽的感覺還是有點差距，且即使身體有滿滿的力量，卻完全無法好好利用，只能在後面追著林仲威、陳建榮，這種感覺確實很不好。

名古屋亞運達標截止日為6月15日，彭名揚坦言，按現在狀況要達標真的有難度，所以得閉關猛練，「我會把自己操死，看能否喚醒死去的身體記憶，並把握最後3個月約5場賽事，努力拚達標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中