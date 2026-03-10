青年盃田徑》400跨欄全國紀錄保持人彭名揚復出 看到成績只能苦笑

彭名揚。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕2023年成都世大運摘下男子400公尺跨欄金牌的彭名揚，卻在隔年遭遇人生最嚴重的傷勢，在最高殿堂巴黎奧運就因傷未能完賽，休息許久的他今年再度重回400跨欄，只是今天在新北市青年盃全國田徑公開賽公開男子400公尺跨欄決賽跑完後，看到成績也只能苦笑以對。

已達標名古屋亞運的林仲威以49秒82破大會紀錄奪金，陳建榮50秒24拿銀牌，成都世大運金牌、全國紀錄保持人彭名揚52秒29摘銅。

彭名揚在成都世大運以締造全國紀錄的48秒62摘金，但在杭州亞運因感冒無法拿出最佳實力，以及巴黎奧運後更歷經開刀、復健等，他去年已有出賽卻未曾參加400公尺跨欄，直到本季才於港都盃、青年盃參加最熟悉的400跨欄。只是，他今天看到自己的成績，苦笑表示，「這成績不行，比我2018年剛轉跨欄時還差。」

彭名揚坦言，雖然平時訓練已經能吃下具強度的課表，但對於比賽的感覺還是有點差距，且即使身體有滿滿的力量，卻完全無法好好利用，只能在後面追著林仲威、陳建榮，這種感覺確實很不好。

名古屋亞運達標截止日為6月15日，彭名揚坦言，按現在狀況要達標真的有難度，所以得閉關猛練，「我會把自己操死，看能否喚醒死去的身體記憶，並把握最後3個月約5場賽事，努力拚達標。」

